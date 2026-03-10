Kislányt akart erőszakolni egy férfi a repülőn

A 38 éves Ramiz Idrizi még a november 14-i, Párizsból Belfastba tartó repülőúton vásárolt öt kis üveg bort, amit részben el is fogyasztott - írta meg a Mirror kedden.

A férfi azonban egy 13 év alatti kislány mellett ült, akit egy idő után elkezdett molesztálni. Mikor ezt a gyermek anyja észrevette, helyet akart cserélni vele, ám ekkor a férfi vulgáris szavakkal illette az "anyatigrist" és azzal védekezett, hogy "kanos lett".

A légiutaskísérők végül elkülönítették a szexuális ragadozót és megvonták tőle a maradék alkoholt, amit korábban vett.

A rendőrök már várták a leszálláskor és le is tartóztatták.

A napokban végül őrizetbe vették, az ügy vizsgálata még folyamatban van.