Svájcban fogtak el egy miskolci férfit, több is van a rovásán

Nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben ellene.
2026. március 10., kedd 18:27
Egy 42 éves miskolci férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, csoportosan elkövetett rablás, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, ember- és kábítószer-kereskedelem elkövetése miatt körözték - derült ki a police.hu keddi közleményéből.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának, a Miskolci Rendőrkapitányság Körözési Csoportjának és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Egységeinek együttműködésével végül a svájci hatóságok fogták el hétfőn.


Nyitókép: police.hu

 

