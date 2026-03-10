Svájcban fogtak el egy miskolci férfit, több is van a rovásán

Egy 42 éves miskolci férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, csoportosan elkövetett rablás, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, ember- és kábítószer-kereskedelem elkövetése miatt körözték - derült ki a police.hu keddi közleményéből.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának, a Miskolci Rendőrkapitányság Körözési Csoportjának és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Egységeinek együttműködésével végül a svájci hatóságok fogták el hétfőn.



Nyitókép: police.hu