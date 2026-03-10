Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Több mint 200 millió forintot csalt ki egy 80 éves férfitól – szerencsejátékra ment a pénz
Most emeltek vádat az ellen a két Pest vármegyében élő nagykőrösi nő ellen, akik több mint kétszáz millió forintot csaltak ki két ismerősüktől – részletezte az ügyészség.
Mint kiderült, a két nő egy háztartásban élt, és a fiatalabb kitalálta, hogy úgy fog pénzhez jutni, hogy valótlan személyek különböző magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér majd kölcsön, amit nem fog visszafizetni.
Élettársa bankszámláját használta az átveréshez, és még külön kamuprofilokat is létrehozott, akik nevében írogatott a sértetteknek.
Először egy közeli bolt 80 éves tulajdonosát hálózta be, akinek 2021 tavaszától több profilról üzeneteket írogatott, és magánéleti, anyagi problémákra, betegségekre, kórházi kezelésekre, és halálesetekre hivatkozva összesen 205 millió forintot csalt ki a gyanútlan nyugdíjastól.
Egy másik ismerősétől további több mint 13 millió forintot csalt ki hasonló okokra hivatkozva.
A csalással megszerzett több mint 218 millió forintot felélték, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
A Ceglédi Járási Ügyészség a fiatalabb nőt csalás bűntettével vádolja és vele szemben szabadságvesztés és közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozta. Az idősebb nőt pénzmosás bűntettével vádolja, és vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járási Ügyészség fog dönteni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
