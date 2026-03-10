Már az ukránok szerint is bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött

„A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amit az ukrán fél rutinszerű banki műveletként jellemzett, míg az aranykonvoj miatt a magyar oldal pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárást” – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.

Ukrán aranykonvoj lefoglalt szállítmánya

Fotó: Magyarország Kormányának Facebook-oldala

Egy ukrán ügyész szerint bűncselekmény történt az aranykonvoj ügyében

Az eset a budapesti MO körgyűrűn történt, ahol a magyar terrorelhárítási központ (TEK) páncélozott járművekkel, géppisztolyokkal és gránátvetőkkel állította meg a két páncélozott szállítójárművet. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha