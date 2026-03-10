„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Már az ukránok szerint is bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött
„A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amit az ukrán fél rutinszerű banki műveletként jellemzett, míg az aranykonvoj miatt a magyar oldal pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárást” – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
Egy ukrán ügyész szerint bűncselekmény történt az aranykonvoj ügyében
Az eset a budapesti MO körgyűrűn történt, ahol a magyar terrorelhárítási központ (TEK) páncélozott járművekkel, géppisztolyokkal és gránátvetőkkel állította meg a két páncélozott szállítójárművet. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha
- „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az incidenst,
- azt állítva, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait és ellopták a szállítmányt.
Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze friss nyilatkozatában azt állítja, hogy az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény jeleit mutatja. Szerinte a pénzt
- ukrán bankból osztrák bankba utalták,
- ott feldolgozták,
- majd készpénzként titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül.
A portál szerint a rendszer klasszikus: készpénzmentes átutalás egy puha banki ellenőrzéssel rendelkező joghatóságon keresztül, a készpénz fizikai eltávolítása futárok segítségével, a nyomok törlése a tranzitországon keresztül ”– írták. Bronevytskyi felszólította az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak eljárást, mivel az összeg elegendő a büntetőeljárás megkezdéséhez.
Nyitókép: TEK
+Ez is érdekelheti
Zelenszkij nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is
Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban
Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában
„Ne ijedj meg” – Orbán Viktor megnyugtatta a feleségét és családját az ukrán fenyegetések miatt
Európa belerokkan az energiahiányba és az áremelkedésbe, de Magyarország megvédi önmagát
Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai
Menczer: az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa
Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”
Czepek Gábor: elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség