Deák: Az ukránok több tízmilliárd forintnyi készpénzt furikáznak Magyarországon, eközben a Tisza politikusai ukrán zászlós pólóban tapsikolnak Zelenszkijnek

Deák Dániel legfrissebb Facebook-videójában kiemelte, hogy Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége.

Ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt - fogalmazott.

Két páncélozott pénzszállító autóval, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából, Ukrajnába, Magyarországon keresztül

- mondta az elemző, majd hozzátette: a NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, a hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról.