„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Deák: Az ukránok több tízmilliárd forintnyi készpénzt furikáznak Magyarországon, eközben a Tisza politikusai ukrán zászlós pólóban tapsikolnak Zelenszkijnek
Deák Dániel legfrissebb Facebook-videójában kiemelte, hogy Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy legalább 20 milliárd forintra van szüksége.
Ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt - fogalmazott.
Két páncélozott pénzszállító autóval, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából, Ukrajnába, Magyarországon keresztül
- mondta az elemző, majd hozzátette: a NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, a hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról.
Deák Dániel kiemelte, hogy hiába lenne jóval rövidebb az útvonal más országon keresztül, ők mégis Magyarországot választották.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy ezek az ukrán készpénzszállítmányok vajon Magyarországon is megállnak?
Mindenesetre érdekes, hogy az ukránok több tízmilliárd forintnyi készpénzt furikáznak Magyarországon, eközben a Tisza politikusai ukrán zászlós pólóban tapsikolnak Zelenszkijnek az Európai Parlamentben. Magyar Péternek a kijevi útját egy ukrán kém szervezi - hangsúlyozta a videójában.
Nyitókép: MTI
