Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében a Zelenszkijt támogató Magyar Péternek üzent.

Megint hazudsz, Peti. Az van, hogy nem kell téged lejáratni, Peti. Lejárattad te már saját magad

– kezdte a posztot a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd hozzátette, hogy a Tisza vezetője nem tudja letagadni, hogy Zelenszkij bábfigurája.

Szánalmas és izzadtságszagú ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról

– folytatta a fideszes országgyűlési képviselő, majd megjegyezte, hogy nem fog sikerülni az ukránok terve, mert a Fidesz megvédi a magyar családokat és a vállalkozásokat.