„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek
Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében a Zelenszkijt támogató Magyar Péternek üzent.
Megint hazudsz, Peti. Az van, hogy nem kell téged lejáratni, Peti. Lejárattad te már saját magad
– kezdte a posztot a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd hozzátette, hogy a Tisza vezetője nem tudja letagadni, hogy Zelenszkij bábfigurája.
Szánalmas és izzadtságszagú ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról
– folytatta a fideszes országgyűlési képviselő, majd megjegyezte, hogy nem fog sikerülni az ukránok terve, mert a Fidesz megvédi a magyar családokat és a vállalkozásokat.
Az van, Peti, hogy te nem a megoldás része vagy. Te a probléma része vagy. Hiába akar Zelenszkij egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Nem fog sikerülni. A nemzeti kormány a védett árakkal megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat
– hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, és jó színészkedést kívánt az ellenzék vezetőjének az elkövetkezendő 33 napra.
Te pedig, Peti, kedves tiszás bábfigura, még 33 napig színészkedhetsz, aztán vár Fegyőr Bandi és MZP, na meg a teljes SZDSZ. A külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat a magyar emberek mindig elzavarják
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, majd utóiratban megjegyezte, hogy még most nyilatkozzon mindenkinek, amíg még kíváncsiak rá.
Ui.: Addig nyilatkozz az ipari kamerának is. Mert rövidesen vége van…
– zárta a politikus.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
