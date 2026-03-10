Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij

Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – erről ír az egyik legismertebb ukrán újságíró, Diana Panchenko X-oldalán.

Szerinte az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket

– mutatott rá az Ellenpont.

A portál szerint ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék, aki a kétarcú politikája miatt egyre népszerűtlenebb lesz.

„Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten” – fogalmazott Diana Panchenko.