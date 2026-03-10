2026. március 12. csütörtök, Gergely
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij
Diana Pancsenko arról írt, hogy információi szerint Ukrajnában fegyvereseket készíthetnek fel arra, hogy a magyarországi választások előtt radikalizálják a tüntetéseket és zavargásokat idézzenek elő Budapesten.
2026. március 10., kedd 16:18
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – erről ír az egyik legismertebb ukrán újságíró, Diana Panchenko X-oldalán.

Szerinte az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket

– mutatott rá az Ellenpont.

A portál szerint ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék, aki a kétarcú politikája miatt egyre népszerűtlenebb lesz.

„Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten” – fogalmazott Diana Panchenko.

 

Az ukránok arról beszélnek, hogy hány drónpilótára kell Magyarország elfoglalásához

Az ukrán TV-ben arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.

Szerhij Fursza újságíró és közgazdász ezt egy ukrán tv-ben fejtegette.

A nyitókép illusztráció (Shutterstock)

