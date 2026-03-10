„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – erről ír az egyik legismertebb ukrán újságíró, Diana Panchenko X-oldalán.
Szerinte az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket
– mutatott rá az Ellenpont.
A portál szerint ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék, aki a kétarcú politikája miatt egyre népszerűtlenebb lesz.
„Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten” – fogalmazott Diana Panchenko.
Az ukránok arról beszélnek, hogy hány drónpilótára kell Magyarország elfoglalásához
Az ukrán TV-ben arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához.
Szerhij Fursza újságíró és közgazdász ezt egy ukrán tv-ben fejtegette.
A nyitókép illusztráció (Shutterstock)
