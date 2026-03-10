Évről évre ugyanaz a furcsa érzés – de mi történik velünk tavasszal?

Sokan esküsznek rá, hogy a tavasz beköszöntével különösen fáradtnak érzik magukat. Egy friss kutatás szerint azonban lehet, hogy a sokat emlegetett „tavaszi fáradtság” valójában nem biológiai jelenség, hanem inkább egy társadalmilag kialakult magyarázat az általános kimerültségre – írta meg kedden a BILD. A témát a Bázeli Egyetem és a Berni Inselspital kutatói vizsgálták.

A tanulmány egy online felmérésre épült, amely 2024 áprilisában indult, és egy teljes éven át tartott. Összesen 418 résztvevőt kérdeztek meg hathetente arról, mennyire érezték magukat kimerültnek az előző hetekben, milyen mértékű nappali álmosságot tapasztaltak, illetve hogyan értékelték alvásuk minőségét.

A rendszeres felméréseknek köszönhetően a kutatók minden évszak adatait össze tudták hasonlítani, így pontosabb képet kaphattak arról, változik-e a fáradtságérzet az év során.

Kezdetben a válaszadók körülbelül fele számolt be tavaszi fáradtságról. Egy ilyen széles körben elterjedt jelenségnek a későbbi elemzésekben nyilvánvalónak kellett volna lennie

– magyarázta a tanulmány vezetője, Christine Blume.