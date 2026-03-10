A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Évről évre ugyanaz a furcsa érzés – de mi történik velünk tavasszal?
Sokan esküsznek rá, hogy a tavasz beköszöntével különösen fáradtnak érzik magukat. Egy friss kutatás szerint azonban lehet, hogy a sokat emlegetett „tavaszi fáradtság” valójában nem biológiai jelenség, hanem inkább egy társadalmilag kialakult magyarázat az általános kimerültségre – írta meg kedden a BILD. A témát a Bázeli Egyetem és a Berni Inselspital kutatói vizsgálták.
A tanulmány egy online felmérésre épült, amely 2024 áprilisában indult, és egy teljes éven át tartott. Összesen 418 résztvevőt kérdeztek meg hathetente arról, mennyire érezték magukat kimerültnek az előző hetekben, milyen mértékű nappali álmosságot tapasztaltak, illetve hogyan értékelték alvásuk minőségét.
A rendszeres felméréseknek köszönhetően a kutatók minden évszak adatait össze tudták hasonlítani, így pontosabb képet kaphattak arról, változik-e a fáradtságérzet az év során.
Kezdetben a válaszadók körülbelül fele számolt be tavaszi fáradtságról. Egy ilyen széles körben elterjedt jelenségnek a későbbi elemzésekben nyilvánvalónak kellett volna lennie
– magyarázta a tanulmány vezetője, Christine Blume.
A vizsgálat azonban meglepő eredményre jutott: a résztvevők tavasszal sem érezték magukat fáradtabbnak, mint az év más időszakaiban.
A tudósok úgy vélik, a jelenség részben abból fakadhat, hogy a „tavaszi fáradtság” kifejezés régóta jelen van a közbeszédben, különösen a német nyelvterületen. Ezért azt javasolják, hogy a kimerültséget inkább az alvási szokásokkal, a stresszel és az egyéni életmóddal együtt érdemes vizsgálni, nem pedig kizárólag a tavaszhoz kötve.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo
Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára
„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást
Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval
Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”
Megrendítő üzenetet tett közzé Galla Miklós családja
A showbusiness dinasztia: Leslie Mandoki lánya letarolta a német nézettségi listákat
Tovább tart a varázslat: június végéig látogatható a Harry Potter-kiállítás Szentendrén
Az Exatlon Hungary csapatai a Nagy Duett sztárvendégei