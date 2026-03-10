Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval

Szedmák Zita, az Exatlon Hungary itthoni műsorvezetője izgalmas részleteket árult el a Backstage-ről a TV2 Play-en. A műsorvezető a színfalak mögötti történéseket és a versenyzők mindennapjait mutatja be a nézőknek.

Mindent figyelni fogunk, ami kint Dominikán történik, és ezeket ki is beszéljük, különböző kulisszatitkokat is megosztunk majd a TV2 felületén heti két alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként



- mesélte a műsorvezető, miközben azt is hangsúlyozta, hogy a Backstage során a rajongók a párbajozók hozzátartozóival és barátaival együtt élhetik át az izgalmakat.