Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval

A rajongók most még közelebb kerülhetnek kedvenc versenyzőikhez.
2026. március 10., kedd 14:48
Szedmák Zita, az Exatlon Hungary itthoni műsorvezetője izgalmas részleteket árult el a Backstage-ről a TV2 Play-en. A műsorvezető a színfalak mögötti történéseket és a versenyzők mindennapjait mutatja be a nézőknek.

Mindent figyelni fogunk, ami kint Dominikán történik, és ezeket ki is beszéljük, különböző kulisszatitkokat is megosztunk majd a TV2 felületén heti két alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként


-    mesélte a műsorvezető, miközben azt is hangsúlyozta, hogy a Backstage során a rajongók a párbajozók hozzátartozóival és barátaival együtt élhetik át az izgalmakat.

A bajnokok csapata is, a kihívók csapata is brutálisan erős. Nagyon sok különböző karakter található a két csapatban. Érdekes lesz majd megnézni, hogy formálódnak az idő alatt, hogyan állnak össze és küzdenek meg egymással

-    tette hozzá.

A Backstage premierje március 11-én, 12:00-kor lesz elérhető a TV2 Play-en, ahol a nézők heti két alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként kapnak betekintést a verseny kulisszatitkaiba.


 

 

