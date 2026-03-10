Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”

Különleges zenei projekt részleteiről mesélt a keddi Mokkában Leslie Mandoki. A zeneszerző stadionhimnuszt komponált a világ egyik legismertebb futballklubja, a FC Bayern München számára. A művész elárulta, hogy a kapcsolata a klubbal már régre nyúlik vissza.

Amikor az Audi volt százéves, akkor Porsche-barátom felkért arra, hogy írjak egy szimfóniát erre az alkalomra

– mesélte. Leslie Mandoki azonban nem akarta elkapkodni a feladatot. Mint mondta, előbb meg akarta érteni a szurkolók világát. A munka végül 2012-ben hozott eredményt.

Abban az évben sikerült a triplázás: a Bajnokok Ligáját, a kupát és a bajnokságot is megnyerték. Ezek az új dalok tulajdonképpen ennek a történelmi sikernek a kísérőzenéje lettek

- tette hozzá.