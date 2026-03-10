2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
leslie mandoki
himnusz
mokka
bayern münchen

Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”

Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”
A zenész elárulta, hogyan született meg a dal.
2026. március 10., kedd 12:01
Vágólapra másolva!

Különleges zenei projekt részleteiről mesélt a keddi Mokkában Leslie Mandoki. A zeneszerző stadionhimnuszt komponált a világ egyik legismertebb futballklubja, a FC Bayern München számára. A művész elárulta, hogy a kapcsolata a klubbal már régre nyúlik vissza.

Amikor az Audi volt százéves, akkor Porsche-barátom felkért arra, hogy írjak egy szimfóniát erre az alkalomra

– mesélte. Leslie Mandoki azonban nem akarta elkapkodni a feladatot. Mint mondta, előbb meg akarta érteni a szurkolók világát. A munka végül 2012-ben hozott eredményt.

Abban az évben sikerült a triplázás: a Bajnokok Ligáját, a kupát és a bajnokságot is megnyerték. Ezek az új dalok tulajdonképpen ennek a történelmi sikernek a kísérőzenéje lettek

-    tette hozzá.

A zenész azt is elmondta, hogy a projekt számára személyesen is különleges, hiszen nemcsak alkotóként, hanem szurkolóként is kötődik a klubhoz. Az inspiráció egy különleges pillanatban érte, amikor a klub vezetőivel beszélgetett egy mérkőzés után.

Az asztalon ott volt egy felirat ,,Road to Budapest”. Mondtam nekik, hogy ismeritek a történetemet, én egy pesti srác vagyok. Ha Budapesten ünnepelhetnénk a Bajnokok Ligáját, az lenne a legszebb dolog

-    emlékezett vissza. A beszélgetés után szinte azonnal megszületett a dallam.

Amikor hazafelé indultam a stadionból, ez a beszélgetés járt a fejemben. Mire hazaértem a stúdióba, addigra már a nóta kész volt a fejemben

-    árulta el. A zenész szerint számára mindig különleges érzés, amikor a futball és a zene világa találkozik, különösen akkor, ha egy magyar alkotás ilyen rangos helyre kerül.

Leslie Mandoki családja is szorosan kötődik a művészvilághoz. A zenész büszkén mesélt lányáról is, aki Németországban sikeres színésznő.

A lányomat gyakran lehet látni a német tévében. Amerikában forgat angolul, Németországban már komoly sztár. Nagyon szeretném, ha egyszer Magyarországon is forgatna

-    mondta a Kossuth-díjas magyar zenész és zenei producer.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra