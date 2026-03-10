Holttestet vonszoló férfit fogtak a rendőrök, a felesége az áldozat

A minap letartóztattak egy férfit az amerikai Kentucky államban, miután pénteken megölte a feleségét - számolt be róla a Crime Online.

A 67 éves Richard Chester éppen a házból a garázsuk utca felőli bejáratához vonszolta a véres holttestet, mikor azt járókelők észrevették és riasztották a rendőröket.

A gyilkost azonnal elfogták és letartóztatták. Ezt követően megvizsgálták az áldozatot, akit a férfi annyira összevert, hogy szinte felismerhetetlenné vált.

A hatóságok arra gyanakodnak, hogy Richard megpróbálta berakni felesége holttestét egy teherautóba, amely tolatva állt a garázsban. Azzal akarta eltüntetni, ám az egyenruhások időben érkeztek.

A férfit családon belüli erőszakkal, gyilkossággal, bizonyítékok meghamisításával vádolják.