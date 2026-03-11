Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat

Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t szerdán.

A helyszínen egy 40 év körüli férfi vesztette életét - közölte az Országos Mentőszolgálat.

A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtottak segítséget.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról 5 óra 50 perckor Szegedre elindult Napfény InterCity (IC 700) Vecsés és Üllő között ütötte el az embert, emiatt Vecsés-Kertekalján mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg a vonatok. Baleseti helyszínelés miatt a ceglédi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani - írták.



A nyitókép illusztráció: MTI/Lakatos Péter



