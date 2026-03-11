2026. március 12. csütörtök, Gergely
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást

Követőit is megigézte a különleges darab.
2026. március 11., szerda 12:41
Kedves emléket osztott meg követőivel Kiss Kriszta, aki egy látványos narancssárga ruháról írt szerdán az Instagram-oldalán. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a ruha még párját, Stohl Andrást is teljesen lenyűgözte.

Az a ruha, amire még Stohl András is teljesen elbűvölődve nézett. A tervezett tanácsadás végül meghiúsult

– írta a bejegyzésben. Hozzátette, hogy a különleges darab számára is emlékezetes maradt, hiszen korábban még soha nem viselt ilyen színt.

Ez volt életem első narancssárga ruhája, és úgy tűnik, nagy sikert hozott

– fogalmazott.

Kiss Kriszta szerint most, hogy közeledik a jó idő, talán másoknak is jól jöhet egy kis inspiráció. A narancssárga ruhát ezért rajongóinak is megmutatta, hogy egy kis színt vigyen a tavaszi hangulatba.

Nyitókép: Kiss Kriszta Instagram-oldala
 

