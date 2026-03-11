A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást
Kedves emléket osztott meg követőivel Kiss Kriszta, aki egy látványos narancssárga ruháról írt szerdán az Instagram-oldalán. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a ruha még párját, Stohl Andrást is teljesen lenyűgözte.
Az a ruha, amire még Stohl András is teljesen elbűvölődve nézett. A tervezett tanácsadás végül meghiúsult
– írta a bejegyzésben. Hozzátette, hogy a különleges darab számára is emlékezetes maradt, hiszen korábban még soha nem viselt ilyen színt.
Ez volt életem első narancssárga ruhája, és úgy tűnik, nagy sikert hozott
– fogalmazott.
Kiss Kriszta szerint most, hogy közeledik a jó idő, talán másoknak is jól jöhet egy kis inspiráció. A narancssárga ruhát ezért rajongóinak is megmutatta, hogy egy kis színt vigyen a tavaszi hangulatba.
Nyitókép: Kiss Kriszta Instagram-oldala
