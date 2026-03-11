Kocsis Máté visszautasította a "pökhendi" ukrán stílust és gondolatmenetet

- mutatott rá a frakcióvezető.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Levelük azon részét, mely a hivatkozik a kárpátaljai magyarok érdekeire, rendkívül álságosnak tartjuk, hiszen a kárpátaljai magyarok számos jogkorlátozást szenvednek el önöktől, háborús kényszersorozás alá esnek, jogbizonytalanságban élnek.

Helytelenítjük azt is, hogy Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar választási folyamatokba, onnan pénzügyi és informatikai eszközökkel támogatja a Tisza pártot, továbbá szintén politikai megfontolásból, jogellenesen elzárták a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amivel veszélybe sodorta valamennyi magyar ember energiabiztonságát. "Önök egy érvényes szerződést rúgtak fel, hogy hazánkban káoszt okozzanak, és lehetőleg ezzel is hatalomba segítsék a magyar baloldalt" - áll a fideszes politikus bejegyzésében.