Politico: Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszelnek

Ukrajna pénzt kap az EU-tagállamoktól háborús erőfeszítéseinek finanszírozására, még akkor is, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az ígért kilencvenmilliárd eurós kölcsönt. Ezt nyilatkozta két EU-diplomata a Politicónak − számol be a Magyar Nemzet.

Van egy terv, ha a két ország nem hajlandó meghátrálni

Az EU vezetői a jövő héten Brüsszelben csúcstalálkozót tartanak, abban a reményben, hogy meggyőzik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy engedélyezzék a pénz kifizetését. De ha a két ország nem hajlandó meghátrálni, a balti és az északi országoknak van egy tervük arra, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának ahhoz, hogy az év első felében is talpon maradhasson – mondta a megbeszéléseket ismerő két EU-s diplomata.

Egy másik, a tárgyalásokat ismerő személy szerint