„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Politico: Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszelnek
Ukrajna pénzt kap az EU-tagállamoktól háborús erőfeszítéseinek finanszírozására, még akkor is, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az ígért kilencvenmilliárd eurós kölcsönt. Ezt nyilatkozta két EU-diplomata a Politicónak − számol be a Magyar Nemzet.
Van egy terv, ha a két ország nem hajlandó meghátrálni
Az EU vezetői a jövő héten Brüsszelben csúcstalálkozót tartanak, abban a reményben, hogy meggyőzik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy engedélyezzék a pénz kifizetését. De ha a két ország nem hajlandó meghátrálni, a balti és az északi országoknak van egy tervük arra, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának ahhoz, hogy az év első felében is talpon maradhasson – mondta a megbeszéléseket ismerő két EU-s diplomata.
Egy másik, a tárgyalásokat ismerő személy szerint
a szóban forgó teljes összeg harmincmilliárd euró.
Mivel ezek kétoldalú kölcsönök lennének, nem igényelnének uniós jóváhagyást. Ettől függetlenül Eelco Heinen holland pénzügyminiszter kedden azt közölte kollégáival, hogy kormánya évi 3,5 milliárd euró kétoldalú támogatást irányzott elő Kijevnek 2029-ig.
Budapest vagy bármely más uniós főváros megakadályozhatja a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását annak ellenére, hogy már decemberben beleegyezett.
Nem ez az első alkalom, hogy hasonló nehézségekkel nézünk szembe Magyarországgal
– mondta Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden. Így vagy úgy, teljesíteni fogjuk ezt a kölcsönt – tette hozzá.
Mély megosztottságokat tárna fel az EU-n belül
Az Ukrajnának nyújtott egyedi finanszírozás ötletét már a decemberi csúcstalálkozó előtt megvitatták, amelyen minden tagország vezetője megállapodott abban, hogy egyetlen EU-hitelt bocsátanak rendelkezésre. Az egyedi hitelek lehetőségét akkoriban nem tartották elfogadhatónak, mert az aláásná az EU szolidaritását Ukrajnával, és mély megosztottságokat tárna fel az EU-n belül.
Kijev finanszírozási szükséglete enyhült, miután
a Nemzetközi Valutaalap a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelt, amelyből azonnal 1,5 milliárd dollárt folyósítottak.
Az országnak elegendő pénze lesz ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon – mondta négy, Kijev pénzügyeit ismerő személy a brüsszeli lapnak.
Az EU korábbi becslései szerint Kijev március végén csődbe megy, ami komoly hátrányba hozza az orosz erőkkel szemben és a folyamatban lévő, USA vezette béketárgyalások közepette, ezáltal növeli a kilencvenmilliárd eurós uniós mentőöv sürgősségét, írja a Politico.
A kölcsön egészen január végéig be volt ütemezve, amikor egy orosz dróntámadás megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállítja az orosz olajat Magyarországra és Szlovákiába.
Budapest és Pozsony mentesül az orosz olajra kivetett uniós szankciók alól.
Orbán Viktor azt mondta, hogy Ukrajna politikai okokból szándékosan késlelteti a vezeték javítását. A magyar miniszterelnök ezért nem engedélyezi a hadikölcsön kifizetését, emellett blokkolta az EU Oroszország elleni 20. szankciócsomagját, amelynek elfogadásához mind a 27 vezető egyhangú támogatása szükséges.
Magyar Péter jóváhagyhatja
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki tagadta azt a vádat, hogy Kijev politikai okokból megtagadja a csővezeték megjavítását, a múlt héten újságíróknak azt nyilatkozta, hogy bár ő maga nem akarja megtenni, de egy-másfél hónapon belül – közvetlenül a magyar választások után – elindíthatja az olaj áramlását a vezetéken keresztül.
Ezzel Zelenszkij nyíltan elismerte a brüsszeli és a kijevi választási beavatkozást.
Három diplomata szerint Kijevben és Brüsszelben is arra számítanak, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter ellenzéki vezető hajlandó lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt, különösen, ha a vezetéket megjavítják vagy ha Magyarország valamilyen más támogatást kap az EU-tól.
A diplomaták azt mondták,
remélik, hogy Magyar Pétert az a vágy motiválhatja, hogy a Magyarországnak befagyasztott EU-s forrásokat feloldják.
Egy másik lehetséges ösztönző tényező: Magyarország 16 milliárd eurós hitelt igényelt az EU SAFE programjából, amely olcsó pénzt biztosít a nagy tételben fegyvereket vásárló országoknak. Az Európai Bizottság még nem hagyta jóvá a kérelmet.
Brüsszel kisebb akadálynak tartja a szlovák kormányfőt, Ficót, aki Orbánnal közösen próbálta megakadályozni a hitelfelvételt
– közölte két másik uniós tisztviselő. Fico vasárnap megfogadta, hogy blokkolja a hitelfelvételt, hacsak a vezetéket nem javítják meg, még akkor is, ha Orbán elveszíti a választásokat.
Fico kedden Párizsban találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egy nukleáris energiával foglalkozó csúcstalálkozó alkalmából, és úgy tűnt, hogy visszakozott harcias álláspontjától. Egy közösségi médiában közzétett videóban azt mondta, hogy a két fél megvitatta az orosz olaj ukrán területen keresztül Szlovákiába történő tranzitjának helyreállításának szükségességét, hozzátéve:
Örülök, hogy ebben a kérdésben egyetértünk az Európai Bizottsággal.
Nyitókép: Ursula von der Leyen X-oldala
