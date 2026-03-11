Gulyás: Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést

A politikus bejegyzésében az Ukrajna budapesti nagykövetsége által korábban megfogalmazott nyilatkozatra reagált. Gulyás Gergely szerint a diplomáciai képviselet „szereptévesztésben van”, amikor a magyar parlament döntéseit minősíti.

A miniszter hangsúlyozta: amíg Magyarországon nemzeti kormány működik, addig a kabinet több kérdésben is változatlan álláspontot képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, és pénzügyi támogatással sem segítjük elő a háború meghosszabbítását

– írta.

A bejegyzésben Gulyás Gergely kitért a magyar ellenzéki pártokra is. A miniszter szerint a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció nyíltan támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.