Gulyás: Magyarország nem fogad el semmilyen kioktatást és visszautasít minden fenyegetést
A politikus bejegyzésében az Ukrajna budapesti nagykövetsége által korábban megfogalmazott nyilatkozatra reagált. Gulyás Gergely szerint a diplomáciai képviselet „szereptévesztésben van”, amikor a magyar parlament döntéseit minősíti.
A miniszter hangsúlyozta: amíg Magyarországon nemzeti kormány működik, addig a kabinet több kérdésben is változatlan álláspontot képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban.
Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, nem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, és pénzügyi támogatással sem segítjük elő a háború meghosszabbítását
– írta.
A bejegyzésben Gulyás Gergely kitért a magyar ellenzéki pártokra is. A miniszter szerint a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció nyíltan támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.
A kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Ukrajna EU-tagsága komoly kockázatokat jelentene. A miniszter szerint a csatlakozás „beláthatatlan következményekkel járna” Magyarország biztonságára, gazdaságára, a munkaerőpiacra és a mezőgazdaságra nézve.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ezt az álláspontot Ukrajnának és a budapesti nagykövetségnek is tiszteletben kell tartania.
A miniszter a bejegyzésben bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, akiről azt írta: fenyegető kijelentései „az európai civilizációval összeegyeztethetetlenek”.
Gulyás szerint hiába támogatja az ukrán vezetés a magyar ellenzéket, a magyar emberek többsége békét és biztonságot szeretne. A miniszter úgy fogalmazott: Magyarország polgárai egy olyan Európai Uniót akarnak, amelynek Ukrajna nem tagja.
