Már 500 kárpátaljai magyar férfit soroztak be, 100-an meg is haltak Ukrajnában

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke öt éve él Magyarországon, miután hazaárulás és szeparatizmus finanszírozásával vádolták meg Ukrajnában. Az Index Kibeszélő című műsorában részletesen beszélt a kárpátaljai magyarság drámai helyzetéről, a háború hatásairól és az egyre mélyülő magyar–ukrán konfliktusról.

A legdrámaibbb adat, amelyet Brenzovics megosztott a Kibeszélőben, az a kárpátaljai magyarság létszámára vonatkozott, amely megfeleződött a háború kitörése óta. Mivel hivatalos népszámlálás 2001 óta nem volt Ukrajnában, így csak hozzávetőleges becslések vannak.

Ezek szerint 2019-ben még mintegy 130–140 ezer magyar élt Kárpátalján. Mára a számuk – becslések szerint – megfeleződött, éppúgy, mint amilyen drámaian csökkent Ukrajna lakosságának a száma.

Az eltávozott 65–70 ezer ember döntő többsége Magyarországra költözött, konkrétan a határ menti térségbe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe. Érdekes módon ezek mind a szemben lévő magyar régiókba mentek, így az ungvári járásiak Kisvárda környékén, a beregszásziak Vásárosnamény környékén, az ugocsaiak pedig Fehérgyarmat körül telepedtek le – írta meg az Index.

Katonai veszteségek: 500 besorozott, 100 halott