Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó
Egy ötvenes éveiben járó hajléktalan nő kutyájával, Lance-szel egy ajtó előtt kuporgott, és próbált melegedni, amikor a 20 éves Aaron Nomicas január 3-án erőből fejen rúgta a wiltshire-i Salisburyben, Angliában - számolt be róla a Metro kedden.
A kegyetlenséget egy biztonsági kamera is rögzítette, melyen az is látszik, ahogy a többi járókelő elrángatja onnan a fiatalt.
A fiút a napokban végül hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután a múlt héten bűnösnek vallotta magát a bíróságon.
