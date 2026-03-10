2026. március 12. csütörtök, Gergely
hajléktalan
börtönbüntetés
bántalmazás

Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó

A brutális bántalmazást biztonsági kamera rögzítette.
2026. március 10., kedd 20:51
Egy ötvenes éveiben járó hajléktalan nő kutyájával, Lance-szel egy ajtó előtt kuporgott, és próbált melegedni, amikor a 20 éves Aaron Nomicas január 3-án erőből fejen rúgta a wiltshire-i Salisburyben, Angliában - számolt be róla a Metro kedden.

Fotó: Wiltshire-i Rendőrség

A kegyetlenséget egy biztonsági kamera is rögzítette, melyen az is látszik, ahogy a többi járókelő elrángatja onnan a fiatalt.


A fiút a napokban végül hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután a múlt héten bűnösnek vallotta magát a bíróságon.

 

