Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó

Egy ötvenes éveiben járó hajléktalan nő kutyájával, Lance-szel egy ajtó előtt kuporgott, és próbált melegedni, amikor a 20 éves Aaron Nomicas január 3-án erőből fejen rúgta a wiltshire-i Salisburyben, Angliában - számolt be róla a Metro kedden.

Fotó: Wiltshire-i Rendőrség

A kegyetlenséget egy biztonsági kamera is rögzítette, melyen az is látszik, ahogy a többi járókelő elrángatja onnan a fiatalt.



A fiút a napokban végül hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután a múlt héten bűnösnek vallotta magát a bíróságon.