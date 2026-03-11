Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Brutálisan bántalmazta exét egy szabolcsi férfi, a házukat is felgyújtotta
Letartóztatását indítványozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint volt felesége életére tört hétfő hajnalban – közölte szerdán az ugyeszseg.hu.
A 60-as évei végén járó férfi 2026. március 9-én éjszaka közös lakóházukban támadt rá a nőre.
A férfi benzint locsolt szét a házban, és meggyújtotta, de közben észlelte, hogy a nő az utcára menekült, ezért utána ment, és ott tovább ütötte
– írták.
A támadó akkor hagyta abba az ütlegelést, amikor már azt hitte, hogy az áldozat meghalt, ekkor az útszéli árokba húzta.
A férfit emberölés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását.
