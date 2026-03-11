Brutálisan bántalmazta exét egy szabolcsi férfi, a házukat is felgyújtotta

Letartóztatását indítványozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint volt felesége életére tört hétfő hajnalban – közölte szerdán az ugyeszseg.hu.

A 60-as évei végén járó férfi 2026. március 9-én éjszaka közös lakóházukban támadt rá a nőre.

A férfi benzint locsolt szét a házban, és meggyújtotta, de közben észlelte, hogy a nő az utcára menekült, ezért utána ment, és ott tovább ütötte

– írták.