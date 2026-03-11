2026. március 12. csütörtök, Gergely
Súlyos sérülés lett egy parkolói vitából Tatabányán
Ököllel támadt ellenfelére egy férfi.
2026. március 11., szerda 09:14
Közlekedési konfliktusból fajult tettlegességig egy vita Tatabányán, egy áruház parkolójában - számolt be szerdán a police.hu.

Február 20-án délelőtt két férfi szóváltásba keveredett egy közlekedési helyzet miatt.

A nézeteltérés során az egyik férfi odalépett a másikhoz, szidalmazni kezdte, majd egyszer ököllel arcul csapta, illetve többször bal fültövön vágta

– írták.

A bántalmazás következtében a sértett dobhártyasérülést szenvedett. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a 23 éves támadót, akit súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki.

A közlekedési konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is súlyos, maradandó következményekkel járhat

-    hangsúlyozta a rendőrség.

