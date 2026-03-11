Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Súlyos sérülés lett egy parkolói vitából Tatabányán
Közlekedési konfliktusból fajult tettlegességig egy vita Tatabányán, egy áruház parkolójában - számolt be szerdán a police.hu.
Február 20-án délelőtt két férfi szóváltásba keveredett egy közlekedési helyzet miatt.
A nézeteltérés során az egyik férfi odalépett a másikhoz, szidalmazni kezdte, majd egyszer ököllel arcul csapta, illetve többször bal fültövön vágta
– írták.
A bántalmazás következtében a sértett dobhártyasérülést szenvedett. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a 23 éves támadót, akit súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki.
A közlekedési konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is súlyos, maradandó következményekkel járhat
- hangsúlyozta a rendőrség.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
