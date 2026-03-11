2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
szabálytalanság
pétfürdő
vasúti átjáró

Elképesztő szabálytalanság Pétfürdőn, egymást követték a sofőrök - Videó

Elképesztő szabálytalanság Pétfürdőn, egymást követték a sofőrök - Videó
Az életüket kockáztatták.
2026. március 11., szerda 09:50
Vágólapra másolva!

A minap Pétfürdőn intézkedtek a rendőrök olyan szabályszegő sofőrökkel szemben, akik a tilos jelzés ellenére szinte lassítás nélkül haladtak át egy vasúti átjárón - derült ki a Veszprém vármegyei rendőrség szerdai Facebook-közleményéből.

A sofőrök "vakon" követték egymást, figyelembe sem vették, hogy a jelzőfény fehérről pirosra váltott.

A hatóságok kérik, mindig tartsuk be a KRESZ szabályait, hiszen már egy kis kihágás is tragédiával végződhet.


Kapcsolódó tartalmak:

Halálos tragédia Újfehértónál, gázolt a vonat

A rendőrök "páholyból" nézték végig, elképesztő szabálytalanság Nagykőrösön

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra