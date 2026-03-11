Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Elképesztő szabálytalanság Pétfürdőn, egymást követték a sofőrök - Videó
A minap Pétfürdőn intézkedtek a rendőrök olyan szabályszegő sofőrökkel szemben, akik a tilos jelzés ellenére szinte lassítás nélkül haladtak át egy vasúti átjárón - derült ki a Veszprém vármegyei rendőrség szerdai Facebook-közleményéből.
A sofőrök "vakon" követték egymást, figyelembe sem vették, hogy a jelzőfény fehérről pirosra váltott.
A hatóságok kérik, mindig tartsuk be a KRESZ szabályait, hiszen már egy kis kihágás is tragédiával végződhet.
Kapcsolódó tartalmak:
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset