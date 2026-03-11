2026. március 12. csütörtök, Gergely
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset

Rendőrök lepték el a környéket.
2026. március 11., szerda 10:41
Frissítve: 2026. március 11., szerda 10:58
Rendőri intézkedés zajlik Szekszárd belvárosában, miután egy férfi holttestét találták meg egy játszótéren - számolt be szerdán a police.hu.

A közlemény szerint szerdán kora reggel érkezett bejelentés a tragikus felfedezésről.

A helyszínen a rendőri intézkedés jelenleg is folyamatban van

– tették hozzá.

A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Miskolcon is holttestet találtak

Különös ismertetőjelei vannak. Részletek ITT!

További részletek hamarosan!

Nyitókép: police.hu
 

 

