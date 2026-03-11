Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Rendőri intézkedés zajlik Szekszárd belvárosában, miután egy férfi holttestét találták meg egy játszótéren - számolt be szerdán a police.hu.
A közlemény szerint szerdán kora reggel érkezett bejelentés a tragikus felfedezésről.
A helyszínen a rendőri intézkedés jelenleg is folyamatban van
– tették hozzá.
A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.
Miskolcon is holttestet találtak
Nyitókép: police.hu
