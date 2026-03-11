Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát

A Pest Vármegyei Főügyészség a napokban bíróságon támadta meg azt az adásvételi szerződést, amellyel egy hanyatló mentális állapotban lévő idős asszony eladta a házát - derült ki a Pest Vármegyei Főügyészség szerdai sajtóközleményéből.

Az ingatlan tulajdonosa egy 73 éves – azóta elhunyt – asszony volt, aki közel ötven éve lakott a gödi ingatlanban, és már régóta szellemi hanyatlásban szenvedett. Később, 2008-tól pszichiátriai kórházi kezelés alatt állt. Gyermekei nem voltak, férje meghalt.

Pontosan nem tisztázott körülmények között, 2020 szeptemberében az asszony és egy férfi között adásvételi szerződés jött létre, mely szerint a férfi 7 millió forintért megvásárolta tőle az ingatlant. A felek a szerződésben megállapodtak, hogy a nő javára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak.

Az asszony ezt megelőzően egy hónappal viszont már a saját születési dátumát sem tudta megmondani, nem emlékezett arra sem, hogy a férje évekkel azelőtt elhunyt, továbbá szívességi lakáshasználónak gondolta magát a saját ingatlanában. A férfi a megszerzett ingatlant tovább akarta adni, szerződést is kötött erre egy új vevővel, de azt később valamilyen okból mégis felbontották. Ekkor már folyamatban volt az ügyészség vizsgálata.

A Pest Vármegyei Főügyészség pert indított a Budapest Környéki Törvényszéken, melyben kérte, hogy a bíróság érvénytelenség címén rendelje el a férfi tulajdonjogának törlését az ingatlan-nyilvántartásból.