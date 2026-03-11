Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
A Pest Vármegyei Főügyészség a napokban bíróságon támadta meg azt az adásvételi szerződést, amellyel egy hanyatló mentális állapotban lévő idős asszony eladta a házát - derült ki a Pest Vármegyei Főügyészség szerdai sajtóközleményéből.
Az ingatlan tulajdonosa egy 73 éves – azóta elhunyt – asszony volt, aki közel ötven éve lakott a gödi ingatlanban, és már régóta szellemi hanyatlásban szenvedett. Később, 2008-tól pszichiátriai kórházi kezelés alatt állt. Gyermekei nem voltak, férje meghalt.
Pontosan nem tisztázott körülmények között, 2020 szeptemberében az asszony és egy férfi között adásvételi szerződés jött létre, mely szerint a férfi 7 millió forintért megvásárolta tőle az ingatlant. A felek a szerződésben megállapodtak, hogy a nő javára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak.
Az asszony ezt megelőzően egy hónappal viszont már a saját születési dátumát sem tudta megmondani, nem emlékezett arra sem, hogy a férje évekkel azelőtt elhunyt, továbbá szívességi lakáshasználónak gondolta magát a saját ingatlanában. A férfi a megszerzett ingatlant tovább akarta adni, szerződést is kötött erre egy új vevővel, de azt később valamilyen okból mégis felbontották. Ekkor már folyamatban volt az ügyészség vizsgálata.
A Pest Vármegyei Főügyészség pert indított a Budapest Környéki Törvényszéken, melyben kérte, hogy a bíróság érvénytelenség címén rendelje el a férfi tulajdonjogának törlését az ingatlan-nyilvántartásból.
A bíróság egyetértett az ügyészség álláspontjával, és ítéletével elrendelte a férfi tulajdonjogának törlését és az asszony tulajdonjogának visszajegyzését az ingatlanra. A bíróság ítélete – a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán - jogerős.
Az ingatlantulajdon jellemzően az emberi vagyon legértékesebb eleme, amiről életünk során rendelkezhetünk. Ennek súlyához mérten a jogügylethez teljes szellemi épségre, megfontolási és döntési készségre van szükség. Viszont ha ez valamilyen okból nem áll fenn, a tulajdonjogszerzés törlése érdekében bíróság előtt per indítható. A perindításra szükség esetén az ügyészség is jogosult, különösen, ha az ingatlan tulajdonjogát vissza kell szerezni. Ilyen esetben a pert nem a büntetőjogi feladatokat ellátó ügyészek, hanem az ügyészség közérdekvédelmi szakemberei indítják meg
- fogalmaztak.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet