„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka

Az Instagram-oldalán osztott meg újabb videót követőivel szerdán Kárpáti Rebeka, aki jelenleg Balin tartózkodik. A modell elmondta, hogy már éppen indult volna haza, amikor a reptéren váratlanul újabb problémával szembesült.
Itt vagyok Balin, a reptéren. Már egy hét késéssel indultam volna haza, de ahogy kiértem, láttam, hogy törölték a járatomat
– kezdte bejelentkezését.
Nagy nehezen sikerült elérni napok után a légitársaságot, és átfoglalták a jegyemet március 11-re. Megkaptuk a visszaigazolást, minden fantasztikus volt, nagy bizalommal jöttünk ki a reptérre
- tette hozzá. A helyszínen azonban újabb meglepetés érte: a járata eltűnt a menetrendből. A modell jelenleg a reptéren várakozik, hogy kiderüljön, hogyan tud tovább utazni.
Nem azért csinálom ezt a videót, hogy sajnáltassam magam. Biztonságos helyen vagyok, nagyon jól éreztem magam az elmúlt egy hétben is
- hangsúlyozta. Mivel több munkája és projektje is várja Magyarországon, ezért fontos lenne számára a mielőbbi hazautazás.
Jövök majd a következő részletekkel, és kérlek, drukkoljatok
- kérte a követőit.
Nyitókép: Kárpáti Rebeka Instagram-oldala
