„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka

Az Instagram-oldalán osztott meg újabb videót követőivel szerdán Kárpáti Rebeka, aki jelenleg Balin tartózkodik. A modell elmondta, hogy már éppen indult volna haza, amikor a reptéren váratlanul újabb problémával szembesült.

Itt vagyok Balin, a reptéren. Már egy hét késéssel indultam volna haza, de ahogy kiértem, láttam, hogy törölték a járatomat

– kezdte bejelentkezését.

Nagy nehezen sikerült elérni napok után a légitársaságot, és átfoglalták a jegyemet március 11-re. Megkaptuk a visszaigazolást, minden fantasztikus volt, nagy bizalommal jöttünk ki a reptérre

- tette hozzá. A helyszínen azonban újabb meglepetés érte: a járata eltűnt a menetrendből. A modell jelenleg a reptéren várakozik, hogy kiderüljön, hogyan tud tovább utazni.