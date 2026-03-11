2026. március 12. csütörtök, Gergely
„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka
Az egykori szépségkirálynő a reptérről üzent a követőinek.
2026. március 11., szerda 13:22
Az Instagram-oldalán osztott meg újabb videót követőivel szerdán Kárpáti Rebeka, aki jelenleg Balin tartózkodik. A modell elmondta, hogy már éppen indult volna haza, amikor a reptéren váratlanul újabb problémával szembesült.

Itt vagyok Balin, a reptéren. Már egy hét késéssel indultam volna haza, de ahogy kiértem, láttam, hogy törölték a járatomat

– kezdte bejelentkezését.

Nagy nehezen sikerült elérni napok után a légitársaságot, és átfoglalták a jegyemet március 11-re. Megkaptuk a visszaigazolást, minden fantasztikus volt, nagy bizalommal jöttünk ki a reptérre

-    tette hozzá. A helyszínen azonban újabb meglepetés érte: a járata eltűnt a menetrendből. A modell jelenleg a reptéren várakozik, hogy kiderüljön, hogyan tud tovább utazni.

Nem azért csinálom ezt a videót, hogy sajnáltassam magam. Biztonságos helyen vagyok, nagyon jól éreztem magam az elmúlt egy hétben is

-    hangsúlyozta. Mivel több munkája és projektje is várja Magyarországon, ezért fontos lenne számára a mielőbbi hazautazás.

Jövök majd a következő részletekkel, és kérlek, drukkoljatok

-    kérte a követőit.

Nyitókép: Kárpáti Rebeka Instagram-oldala
 

