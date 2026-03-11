2026. március 12. csütörtök, Gergely
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Ismerőse oltotta ki az életét.
2026. március 11., szerda 14:19
Kedden, kora hajnalban egy 38 éves férfi Nyékládházán, egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe ismerősét, hogy az belehalt sérüléseibe - tudatta szerdán a police.hu.

A rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a tettest.

Őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

Emberölés miatt folytatnak ellene eljárást.

Nyitókép: police.hu

 

