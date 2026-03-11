Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Kedden, kora hajnalban egy 38 éves férfi Nyékládházán, egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe ismerősét, hogy az belehalt sérüléseibe - tudatta szerdán a police.hu.
A rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a tettest.
Őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.
Emberölés miatt folytatnak ellene eljárást.
Nyitókép: police.hu
