Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni

Egy 34 éves bajai nő még múlt szerdán tűnt el autójával otthonról. A családtagok azonnal értesítették a rendőrséget, mivel attól tartottak, hogy az asszony véget akar vetni az életének - derült ki a police.hu szerdai közleményéből.

A szolgálatban lévő járőrök – Fehér Viktor László törzsőrmester és Kühn Gábor őrmester – azonnal keresni kezdték a nőt, és este fel is figyeltek egy, a Türr István sétányon álló kocsira, amelynek a vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki.

Amikor megbizonyosodtak róla, hogy a nő az, próbáltak vele kommunikálni, ez azonban nem sikerült.

Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy 10 literes üzemanyag kannát is felfedeztek, az egyenruhások azonnal döntöttek: betörték a kocsi egyik ablakát, és a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt.

Stabilizálták, majd végül kórházba szállították.