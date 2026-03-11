Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Egy 34 éves bajai nő még múlt szerdán tűnt el autójával otthonról. A családtagok azonnal értesítették a rendőrséget, mivel attól tartottak, hogy az asszony véget akar vetni az életének - derült ki a police.hu szerdai közleményéből.
A szolgálatban lévő járőrök – Fehér Viktor László törzsőrmester és Kühn Gábor őrmester – azonnal keresni kezdték a nőt, és este fel is figyeltek egy, a Türr István sétányon álló kocsira, amelynek a vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki.
Amikor megbizonyosodtak róla, hogy a nő az, próbáltak vele kommunikálni, ez azonban nem sikerült.
Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy 10 literes üzemanyag kannát is felfedeztek, az egyenruhások azonnal döntöttek: betörték a kocsi egyik ablakát, és a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt.
Stabilizálták, majd végül kórházba szállították.
A hatóságok kiemelik:
Fontos, hogy tudd: mindig van remény és segítség! Ha nehézségekkel küzdesz, beszélj családoddal, barátaiddal, vagy fordulj szakemberhez. Egyetlen telefonhívás is életet menthet!
Nyitókép: police.hu
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet