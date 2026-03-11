2026. március 12. csütörtök, Gergely
öngyilkossági kísérlet
baja

Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Begyógyszerezte magát.
2026. március 11., szerda 15:46
Egy 34 éves bajai nő még múlt szerdán tűnt el autójával otthonról. A családtagok azonnal értesítették a rendőrséget, mivel attól tartottak, hogy az asszony véget akar vetni az életének - derült ki a police.hu szerdai közleményéből.

A szolgálatban lévő járőrök – Fehér Viktor László törzsőrmester és Kühn Gábor őrmester – azonnal keresni kezdték a nőt, és este fel is figyeltek egy, a Türr István sétányon álló kocsira, amelynek a vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki. 

Amikor megbizonyosodtak róla, hogy a nő az, próbáltak vele kommunikálni, ez azonban nem sikerült

Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy 10 literes üzemanyag kannát is felfedeztek, az egyenruhások azonnal döntöttek: betörték a kocsi egyik ablakát, és a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt.

Stabilizálták, majd végül kórházba szállították.

A hatóságok kiemelik:

Fontos, hogy tudd: mindig van remény és segítség! Ha nehézségekkel küzdesz, beszélj családoddal, barátaiddal, vagy fordulj szakemberhez. Egyetlen telefonhívás is életet menthet! 


Nyitókép: police.hu
 


Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

 

