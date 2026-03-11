A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
Az, hogy milyen pózban alszunk, nagyobb hatással lehet a testünkre, mint sokan gondolnák – figyelmeztet egy alvásszakértő a Metro szerdai beszámolójában.
Mivel az emberek életük körülbelül egyharmadát alvással töltik, a gerincre és az ízületekre ható terhelés hosszú távon hátfájáshoz, nyakmerevséghez és testtartási problémákhoz vezethet.
Az alvás és a testtartás szorosan összefügg
– mondta Lisa Artis, a The Sleep Charity helyettes vezetője. Hozzátette, hogy az alvási póz közvetlenül befolyásolja a gerinc állapotát.
Az alvási pozíció vagy megtámasztja a gerinc természetes íveit, vagy órákon át szükségtelenül megterheli azt
– magyarázta.
Lisa Artis úgy véli, a háton alvás általában a legjobb megoldás a gerinc számára, mert a fej, a nyak és a gerinc természetes helyzetben pihenhet. Az oldalfekvés szintén kedvező lehet, különösen a légzési problémákkal vagy emésztési gondokkal küzdőknek.
A hason alvás viszont a legkedvezőtlenebb a testtartás szempontjából, mivel ilyenkor a nyak hosszú időn át oldalra csavarodik, ami később merevséget és fájdalmat okozhat.
A szakértő szerint a megfelelő matrac és párna kiválasztása éppoly fontos, mint az alvási pozíció: ezek együtt segíthetnek abban, hogy a gerinc éjszaka is megőrizze természetes tartását.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
