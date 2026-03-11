Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük

Az, hogy milyen pózban alszunk, nagyobb hatással lehet a testünkre, mint sokan gondolnák – figyelmeztet egy alvásszakértő a Metro szerdai beszámolójában.

Mivel az emberek életük körülbelül egyharmadát alvással töltik, a gerincre és az ízületekre ható terhelés hosszú távon hátfájáshoz, nyakmerevséghez és testtartási problémákhoz vezethet.

Az alvás és a testtartás szorosan összefügg

– mondta Lisa Artis, a The Sleep Charity helyettes vezetője. Hozzátette, hogy az alvási póz közvetlenül befolyásolja a gerinc állapotát.