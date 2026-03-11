2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
alvás
pozíció
testtartás

Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük

Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
Egyes alvási pozíciók kifejezetten károsak lehetnek a testtartásra.
2026. március 11., szerda 17:14
Vágólapra másolva!

Az, hogy milyen pózban alszunk, nagyobb hatással lehet a testünkre, mint sokan gondolnák – figyelmeztet egy alvásszakértő a Metro szerdai beszámolójában.

Mivel az emberek életük körülbelül egyharmadát alvással töltik, a gerincre és az ízületekre ható terhelés hosszú távon hátfájáshoz, nyakmerevséghez és testtartási problémákhoz vezethet.

Az alvás és a testtartás szorosan összefügg

– mondta Lisa Artis, a The Sleep Charity helyettes vezetője. Hozzátette, hogy az alvási póz közvetlenül befolyásolja a gerinc állapotát.

Az alvási pozíció vagy megtámasztja a gerinc természetes íveit, vagy órákon át szükségtelenül megterheli azt

– magyarázta.


Lisa Artis úgy véli, a háton alvás általában a legjobb megoldás a gerinc számára, mert a fej, a nyak és a gerinc természetes helyzetben pihenhet. Az oldalfekvés szintén kedvező lehet, különösen a légzési problémákkal vagy emésztési gondokkal küzdőknek.

A hason alvás viszont a legkedvezőtlenebb a testtartás szempontjából, mivel ilyenkor a nyak hosszú időn át oldalra csavarodik, ami később merevséget és fájdalmat okozhat.

A szakértő szerint a megfelelő matrac és párna kiválasztása éppoly fontos, mint az alvási pozíció: ezek együtt segíthetnek abban, hogy a gerinc éjszaka is megőrizze természetes tartását.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra