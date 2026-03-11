Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Súlyos sérülés érte a kaposvári Ady Endre utcában álló, sokak által kedvelt gyermekszobrot, mely a „biciklis kislány” nevet viseli – közölte a Somogy vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a Sörös Rita szobrászművész által készített bronz biciklis kislány egyik karja letört, ám szerencsére egy járókelő megtalálta a hiányzó darabot, majd bevitte helyi kávézóba, így nagy eséllyel rövid időn belül visszanyeri régi formáját Kaposvár különleges szobra.
