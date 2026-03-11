Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban

Tehát az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása egy nagyon durva, nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy tegyük világossá: Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője