Barátság kőolajvezeték

Menczer: az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa

Menczer Tamás mindenkit figyelmeztet a Tisza Párt és Ukrajna kapcsolatára
Az ukrán külügyminisztérium szerint Czepek Gábor és kollégái “turisztikai céllal” érkeztek Ukrajnába – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán szerdán.
2026. március 11., szerda 16:16
Nem, kedves ukrán külügyminisztérium!

 – kezdte posztját Menczer Tamás.

Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok!

 – emelte ki.

Hozzátette, Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat. 

Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze.

Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.

De a magyar szakértők úton vannak!

Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is! 

– szögezte le a fideszes politikus.

Nyitókép: MTI

