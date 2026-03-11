„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Menczer: az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa
Nem, kedves ukrán külügyminisztérium!
– kezdte posztját Menczer Tamás.
Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy megnézzék a Barátság-vezetéket, és végre az egész világ megtudja, hogy hazudtok!
– emelte ki.
Hozzátette, Zelenszkij politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat.
Meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze.
Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs.
De a magyar szakértők úton vannak!
Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is!
– szögezte le a fideszes politikus.
