Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai

A TEK kommandósai fogták el a Gennagyij Kuznyecov volt ukrán tábornok vezette aranykonvoj kísérőit
Egyre messzebb vezetnek a szálak a lebukott pénzszállító ügyében. A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése – terrorizmus finanszírozása – is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel.
2026. március 11., szerda 16:17
Egyre messzebb vezetnek a szálak a lebukott pénzszállító ügyében. Az ukrán aranykonvoj miatt idehaza jogszabályt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez. Mindezt annak ellenére, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében.

Az aranykonvoj által szállított milliók akár terroristákhoz is kerülhettek volna
Fotó:  MTI

Számos más bűncselekmény is felmerülhet az aranykonvoj ügyében

Ha bebizonyosodik bárki bűnössége is a pénzmosásban, akár tizenhat év börtön járhat az elkövetőknek, akik között magyar szereplők is lehetnek. Mindezek mellett a pénzmosásnál jóval súlyosabb bűncselekményekben is vizsgálódhat a hamarosan szélesebb jogkörrel felruházott adóhatóság. Ilyen például 

  • a terrorizmus finanszírozása, 
  • a konvoj szállítói kapcsolatban állnak-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, 
  • került volna-e hozzájuk abból a hatalmas összegből, amit elvileg Ukrajnába szántak. 

Ha a pénz vagy az arany adóelkerülésből, például fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból származik, akkor az előzmény költségvetési csalás lehet. Igaz, az érintettek határozottan állítják, hogy teljesen legális forrásból származik a magyar hatóság által lefoglalt szállítmány:

  • negyvenmillió dollár, 
  • harmincötmillió euró, 
  • kilenc kilogramm arannyal. 

A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Állítólag Brüsszel küldte a rengeteg pénzt Zelenszkijnek, hogy ezzel is manipulálja a magyarországi választásokat
Fotó: Purger Tamás/MTI


Ukrán titkosszolgálati szál, lehetséges magyar érintettek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül  kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Kihez került volna a pénz?

Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Nyitókép: Terrorelhárító Központ

