Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai

Egyre messzebb vezetnek a szálak a lebukott pénzszállító ügyében. Az ukrán aranykonvoj miatt idehaza jogszabályt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez. Mindezt annak ellenére, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében.

Az aranykonvoj által szállított milliók akár terroristákhoz is kerülhettek volna

Fotó: MTI

Számos más bűncselekmény is felmerülhet az aranykonvoj ügyében

Ha bebizonyosodik bárki bűnössége is a pénzmosásban, akár tizenhat év börtön járhat az elkövetőknek, akik között magyar szereplők is lehetnek. Mindezek mellett a pénzmosásnál jóval súlyosabb bűncselekményekben is vizsgálódhat a hamarosan szélesebb jogkörrel felruházott adóhatóság. Ilyen például