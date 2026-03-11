„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Messzebbre vezethetnek az ukrán aranykonvoj botrányának szálai
Egyre messzebb vezetnek a szálak a lebukott pénzszállító ügyében. Az ukrán aranykonvoj miatt idehaza jogszabályt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, és juthatott-e vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szerveződésekhez. Mindezt annak ellenére, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás gyanújával folytat nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében.
Számos más bűncselekmény is felmerülhet az aranykonvoj ügyében
Ha bebizonyosodik bárki bűnössége is a pénzmosásban, akár tizenhat év börtön járhat az elkövetőknek, akik között magyar szereplők is lehetnek. Mindezek mellett a pénzmosásnál jóval súlyosabb bűncselekményekben is vizsgálódhat a hamarosan szélesebb jogkörrel felruházott adóhatóság. Ilyen például
- a terrorizmus finanszírozása,
- a konvoj szállítói kapcsolatban állnak-e bűn- vagy terrorszervezetekkel,
- került volna-e hozzájuk abból a hatalmas összegből, amit elvileg Ukrajnába szántak.
Ha a pénz vagy az arany adóelkerülésből, például fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból származik, akkor az előzmény költségvetési csalás lehet. Igaz, az érintettek határozottan állítják, hogy teljesen legális forrásból származik a magyar hatóság által lefoglalt szállítmány:
- negyvenmillió dollár,
- harmincötmillió euró,
- kilenc kilogramm arannyal.
A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
Ukrán titkosszolgálati szál, lehetséges magyar érintettek
A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.
Kihez került volna a pénz?
Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.
Nyitókép: Terrorelhárító Központ
