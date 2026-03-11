2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
orban balazs
üzemanyag
védett ár

Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”

Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”
Nagy segítség a bevezetett üzemanyag árstop.
2026. március 11., szerda 15:24
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedd éjféltől védett üzemanyagárakat vezettek be a magyarországi benzinkutakon, így az autósok azóta alacsonyabb áron tankolhatnak.

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.


A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Nyugat-Európában ugyanis tovább emelkednek az üzemanyagárak: például Hollandia egyes töltőállomásain már az ezer forintot közelíti a benzin literenkénti ára, míg Németországban szintén jelentős drágulásról számoltak be az elmúlt napokban.

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.

Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest.

Az új szabályozás szerint

  • a95-ös benzin ára 595 forint,
  • a dízel ára 615 forintliterenként.


Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán közétett videójában megmutatta, hogy valóban működik a rendszer, de nagyon fontos, hogy magunkkal kell vinni a forgalmi engedélyt, amikor fizetünk.

Ennyi. Ennyi volt tegnap, ennyi ma, ennyi lesz holnap is. E fölé nem mehet. 

- fűzte hozzá a miniszterelnök.

Orbán Balázs legújabb szerdai bejegyzésében csupán annyit jegyzett meg, hogy magyarként jobban járunk a tankolással.

Ha magyar vagy, jobban jársz!

 – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója, majd ő is megjegyezte, hogy a magyaroknak a benzinár fixen 595 Ft, míg a külföldieknek 625 Ft, ami folyamatosan emelkedik.

Nyitókép: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra