Orbán Balázs: „Ha magyar vagy, jobban jársz!”

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedd éjféltől védett üzemanyagárakat vezettek be a magyarországi benzinkutakon, így az autósok azóta alacsonyabb áron tankolhatnak.

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Az intézkedés így a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.



A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Nyugat-Európában ugyanis tovább emelkednek az üzemanyagárak: például Hollandia egyes töltőállomásain már az ezer forintot közelíti a benzin literenkénti ára, míg Németországban szintén jelentős drágulásról számoltak be az elmúlt napokban.

Az Index.hu információi szerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg.