Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo
Hamarosan búcsút kell mondaniuk a látogatóknak Pablonak, a fiatal tigrisnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény szerdán közölte a Facebook-oldalán, hogy a kölyök vasárnap látható utoljára Budapesten.
Pablot március 15-én láthatjátok utoljára Állatkertünkben; ha minden a tervek szerint alakul, az utána következő napokban a Veresegyházi Medveotthonba költözik
– írták a bejegyzésben.
A kistigris az év második napján érkezett ideiglenesen az állatkertbe, és azóta sokat változott. A gondozók szerint a kezdetben félénk kölyökből energikus és kíváncsi fiatal hím lett.
Az állatkert azt is hangsúlyozta, hogy a költözést tapasztalt szakemberek készítik elő.
Természetesen az állat biztonsága mindenekelőtt áll, ezért, ha bármilyen olyan dolog merülne fel, amely a szállítást kockázatossá tenné, a költözés időpontját későbbre halaszthatjuk
– tették hozzá.
Ha minden a tervek szerint alakul, Pablo március 20-tól már új otthonában, Veresegyházán várja majd a látogatókat.
Nyitókép: Fővárosi Növény- és Állatkert Facebook-oldala
