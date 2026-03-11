Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo

Hamarosan búcsút kell mondaniuk a látogatóknak Pablonak, a fiatal tigrisnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény szerdán közölte a Facebook-oldalán, hogy a kölyök vasárnap látható utoljára Budapesten.

Pablot március 15-én láthatjátok utoljára Állatkertünkben; ha minden a tervek szerint alakul, az utána következő napokban a Veresegyházi Medveotthonba költözik

– írták a bejegyzésben.



A kistigris az év második napján érkezett ideiglenesen az állatkertbe, és azóta sokat változott. A gondozók szerint a kezdetben félénk kölyökből energikus és kíváncsi fiatal hím lett.