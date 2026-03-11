2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
állatkert
kistigris
pablo

Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo

A kis tigris a Veresegyházi Medveotthonba költözik.
2026. március 11., szerda 15:46
Hamarosan búcsút kell mondaniuk a látogatóknak Pablonak, a fiatal tigrisnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény szerdán közölte a Facebook-oldalán, hogy a kölyök vasárnap látható utoljára Budapesten.

Pablot március 15-én láthatjátok utoljára Állatkertünkben; ha minden a tervek szerint alakul, az utána következő napokban a Veresegyházi Medveotthonba költözik

– írták a bejegyzésben.


A kistigris az év második napján érkezett ideiglenesen az állatkertbe, és azóta sokat változott. A gondozók szerint a kezdetben félénk kölyökből energikus és kíváncsi fiatal hím lett.

Az állatkert azt is hangsúlyozta, hogy a költözést tapasztalt szakemberek készítik elő.

Természetesen az állat biztonsága mindenekelőtt áll, ezért, ha bármilyen olyan dolog merülne fel, amely a szállítást kockázatossá tenné, a költözés időpontját későbbre halaszthatjuk

– tették hozzá.

Ha minden a tervek szerint alakul, Pablo március 20-tól már új otthonában, Veresegyházán várja majd a látogatókat.

Nyitókép: Fővárosi Növény- és Állatkert Facebook-oldala
 

