Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára
Súlyos vádpontokkal kell szembenéznie annak a nőnek, akit azzal gyanúsítanak, hogy megpróbálta megölni Rihanna barbadosi világsztárt az Egyesült Államokban – írta meg kedden a cnn.com.
A 35 éves Ivanna Ortiz hétfőn jelent meg először a bíróságon Los Angeles megyében. A hatóságok szerint a nő vasárnap egy félautomata fegyverrel lövöldözött az énekesnő Los Angeles-i otthonánál.
Az ügyészség összesen 14 vádpontot emelt ellene, köztük gyilkossági kísérletet, több rendbeli fegyveres testi sértést és lakott ingatlanra leadott lövéseket.
Jelenleg őrizetben tartják, és március 25-én kell ismét bíróság elé állnia. Amennyiben minden vádpontban bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.
Bármely lakott környéken rendkívül veszélyes tüzet nyitni, életeket veszélyeztet, és teljes körű büntetőeljárás indul ellene
– fogalmazott Nathan J. Hochman, Los Angeles megyei kerületi ügyész.
A rendőrség szerint a lövések a ház külső kapuját találták el, a házban tartózkodók közül azonban senki sem sérült meg. A gyanúsítottat rövid időn belül elfogták a San Fernando-völgyben található Sherman Oaks negyedben, az ügy vizsgálata folyamatban van.
Nyitókép: Rihanna Instagram-oldala
