Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára

Súlyos vádpontokkal kell szembenéznie annak a nőnek, akit azzal gyanúsítanak, hogy megpróbálta megölni Rihanna barbadosi világsztárt az Egyesült Államokban – írta meg kedden a cnn.com.

A 35 éves Ivanna Ortiz hétfőn jelent meg először a bíróságon Los Angeles megyében. A hatóságok szerint a nő vasárnap egy félautomata fegyverrel lövöldözött az énekesnő Los Angeles-i otthonánál.

Az ügyészség összesen 14 vádpontot emelt ellene, köztük gyilkossági kísérletet, több rendbeli fegyveres testi sértést és lakott ingatlanra leadott lövéseket.

A woman has been arrested after a gun was repeatedly fired toward Rihanna's home in Beverly Hills, California. Although there were people in the house, no injuries were reported, according to the Los Angeles Police Department. pic.twitter.com/BMUkVFTpUX — CNN (@CNN) March 9, 2026



Jelenleg őrizetben tartják, és március 25-én kell ismét bíróság elé állnia. Amennyiben minden vádpontban bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.