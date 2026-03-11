2026. március 12. csütörtök, Gergely
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során

Rekordbírságot gyűjtött két fiatal Budapesten.
2026. március 11., szerda 16:17
Vannak, akik úgy döntenek, hogyha a rendőrség utánuk ered nem állnak meg, hanem inkább a gázra taposnak. Ez történt február 28-án is, ahol kötelező biztosítás nélküli lopott autóval, jogsi nélkül, kokainra és metamfetaminra pozitív gyorsteszttel menekült két fiatal csaknem négymilliós bírságot összeszedve – közölte a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát, amikor a 23:10-kor a főszereplőinknél az alkoholszonda negatív lett, így továbbmentek. 

Ám a főtörzsőrmesternek gyanús lett az autó rendszáma, így lekérdezték, ahol hamar kiderült, hogy lopott a jármű, így azonnal a nyomukba eredtek.


Ám a sofőr percekig a menekülést választotta, majd egy óvatlan pillanatban lelassított. Utólag kiderült, hogy itt történt egy vezető csere, majd az új pilóta a gázra taposott.

A 46 percig tartó hajsza Rákospalotán ért véget, ahol a két fiatalt igazoltatva kiderült, hogy egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel, az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett, és az utas, J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett.

Összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki ellenük, köztük 46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás, 3 behajtani tilos megszegése, 1 kötelező haladási irány megszegése, valamint 2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Ezzel igazi rekordot állítottak fel, 3 939 000 forintot kell befizetniük a 46 perces száguldozsáért.

J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított, jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást.

 

 

