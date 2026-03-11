46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során

Vannak, akik úgy döntenek, hogyha a rendőrség utánuk ered nem állnak meg, hanem inkább a gázra taposnak. Ez történt február 28-án is, ahol kötelező biztosítás nélküli lopott autóval, jogsi nélkül, kokainra és metamfetaminra pozitív gyorsteszttel menekült két fiatal csaknem négymilliós bírságot összeszedve – közölte a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát, amikor a 23:10-kor a főszereplőinknél az alkoholszonda negatív lett, így továbbmentek.

Ám a főtörzsőrmesternek gyanús lett az autó rendszáma, így lekérdezték, ahol hamar kiderült, hogy lopott a jármű, így azonnal a nyomukba eredtek.



Ám a sofőr percekig a menekülést választotta, majd egy óvatlan pillanatban lelassított. Utólag kiderült, hogy itt történt egy vezető csere, majd az új pilóta a gázra taposott.