Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Vannak, akik úgy döntenek, hogyha a rendőrség utánuk ered nem állnak meg, hanem inkább a gázra taposnak. Ez történt február 28-án is, ahol kötelező biztosítás nélküli lopott autóval, jogsi nélkül, kokainra és metamfetaminra pozitív gyorsteszttel menekült két fiatal csaknem négymilliós bírságot összeszedve – közölte a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, február 28-án a józsefvárosi rendőrök finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát, amikor a 23:10-kor a főszereplőinknél az alkoholszonda negatív lett, így továbbmentek.
Ám a főtörzsőrmesternek gyanús lett az autó rendszáma, így lekérdezték, ahol hamar kiderült, hogy lopott a jármű, így azonnal a nyomukba eredtek.
Ám a sofőr percekig a menekülést választotta, majd egy óvatlan pillanatban lelassított. Utólag kiderült, hogy itt történt egy vezető csere, majd az új pilóta a gázra taposott.
A 46 percig tartó hajsza Rákospalotán ért véget, ahol a két fiatalt igazoltatva kiderült, hogy egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel, az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett, és az utas, J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett.
Összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki ellenük, köztük 46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás, 3 behajtani tilos megszegése, 1 kötelező haladási irány megszegése, valamint 2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Ezzel igazi rekordot állítottak fel, 3 939 000 forintot kell befizetniük a 46 perces száguldozsáért.
J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított, jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást.
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet