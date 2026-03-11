2026. március 12. csütörtök, Gergely
Szekszárd
középkorú férfi
holttest
játszótér

Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval

Egy arra sétáló férfi értesítette a rendőrséget.
2026. március 11., szerda 14:57
Ahogy a Tények.hu megírta, Szekszárdon, egy belvárosi játszótéren egy férfi holttestét fedezték fel március 11-én a kora reggeli órákban. A teol.hu újabb részleteket közölt a tragédia kapcsán.

Egy erre sétáló férfi jelentette az esetet. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy egy élettelen középkorú férfi holtteste fekszik a földön. Jelenleg is zajlik a helyszíni szemle

-    nyilatkozta a hírportálnak Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő.


A hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket egyelőre nem közölt.
 

 

