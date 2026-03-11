Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Ahogy a Tények.hu megírta, Szekszárdon, egy belvárosi játszótéren egy férfi holttestét fedezték fel március 11-én a kora reggeli órákban. A teol.hu újabb részleteket közölt a tragédia kapcsán.
Egy erre sétáló férfi jelentette az esetet. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy egy élettelen középkorú férfi holtteste fekszik a földön. Jelenleg is zajlik a helyszíni szemle
- nyilatkozta a hírportálnak Komlósiné Kiss Anett rendőrségi szóvivő.
A hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket egyelőre nem közölt.
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet