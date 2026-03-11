Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Súlyos balesetet szenvedett egy pest vármegyei házaspár, amikor a házi készítésű liftjük használat közben meghibásodott és lezuhant – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A váratlan baleset miatt az esés következtében a nő mindkét lába megsérült, a férje karja pedig a felvonó vaskeretébe szorult.
A mentők két mentőgépkocsival, egy esetkocsival és mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, és a sérülteket stabil állapotban szállították kórházba.
„Tisztelt Mentőszolgálat! Szüleimet baleset érte az otthonukban egy házilag készített és leszakadt lift miatt. […] Mindketten megsérültek, anyukámnak a bokája és mindkét sarka eltört. Apukámnak a felkarja beszorult és roncsolódott. Hálásan köszönöm a tisztelt mentőknek a gyors kiérkezést, a határozott és szakszerű ellátást! Apukámhoz mentőhelikoptert is hívtak, hogy mielőbb eljusson a kórházba, ahol szerencsére sikeresen megoperálták és megmentették a karját.
Nagyon szépen kérem, hogy továbbítsák nekik a levelem, és a hálás köszönetem!
- írta a szerencsétlenül járt szülők gyermeke a mentőszolgálatnak.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
