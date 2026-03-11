2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
mentőhelikopter
lift
házaspár

Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak

Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Súlyosan megsérült a házaspár.
2026. március 11., szerda 15:11
Vágólapra másolva!

Súlyos balesetet szenvedett egy pest vármegyei házaspár, amikor a házi készítésű liftjük használat közben meghibásodott és lezuhant – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A váratlan baleset miatt az esés következtében a nő mindkét lába megsérült, a férje karja pedig a felvonó vaskeretébe szorult.

A mentők két mentőgépkocsival, egy esetkocsival és mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, és a sérülteket stabil állapotban szállították kórházba.

„Tisztelt Mentőszolgálat! Szüleimet baleset érte az otthonukban egy házilag készített és leszakadt lift miatt. […] Mindketten megsérültek, anyukámnak a bokája és mindkét sarka eltört. Apukámnak a felkarja beszorult és roncsolódott. Hálásan köszönöm a tisztelt mentőknek a gyors kiérkezést, a határozott és szakszerű ellátást! Apukámhoz mentőhelikoptert is hívtak, hogy mielőbb eljusson a kórházba, ahol szerencsére sikeresen megoperálták és megmentették a karját.

Nagyon szépen kérem, hogy továbbítsák nekik a levelem, és a hálás köszönetem! 

- írta a szerencsétlenül járt szülők gyermeke a mentőszolgálatnak.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra