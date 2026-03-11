Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak

Súlyos balesetet szenvedett egy pest vármegyei házaspár, amikor a házi készítésű liftjük használat közben meghibásodott és lezuhant – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A váratlan baleset miatt az esés következtében a nő mindkét lába megsérült, a férje karja pedig a felvonó vaskeretébe szorult.

A mentők két mentőgépkocsival, egy esetkocsival és mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, és a sérülteket stabil állapotban szállították kórházba.