„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő

Lezárult a nyomozása annak az ügynek, melyben egy 24 éves miskolci nő féltékenységből megrongálta barátja autóját – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, tavaly augusztusban a Vörösmarty Mihály úton parkoló autónak először betörte a hátsó szélvédőjét egy kővel, majd miután beült a kocsiba kitörte az első ülések közötti könyöklőt, letörte a hátsó ajtó ablaktekerőjét, lepattintotta a visszapillantó tükröt és végül kiszakította a hangszórók vezetékeit is.



Az elkövető azért lett ennyire dühös, mert látta a barátját az utcán két lánnyal, és azt hitte, hogy megcsalja őt.