„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
Azt hitte, hogy a barátja megcsalja őt.
2026. március 11., szerda 16:41
Lezárult a nyomozása annak az ügynek, melyben egy 24 éves miskolci nő féltékenységből megrongálta barátja autóját – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, tavaly augusztusban a Vörösmarty Mihály úton parkoló autónak először betörte a hátsó szélvédőjét egy kővel, majd miután beült a kocsiba kitörte az első ülések közötti könyöklőt, letörte a hátsó ajtó ablaktekerőjét, lepattintotta a visszapillantó tükröt és végül kiszakította a hangszórók vezetékeit is.


Az elkövető azért lett ennyire dühös, mert látta a barátját az utcán két lánnyal, és azt hitte, hogy megcsalja őt.

Elpattant bennem valami

– mondta őszintén a felbőszült tettes, akinek az ügyét vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.

 

