Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
Lezárult a nyomozása annak az ügynek, melyben egy 24 éves miskolci nő féltékenységből megrongálta barátja autóját – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, tavaly augusztusban a Vörösmarty Mihály úton parkoló autónak először betörte a hátsó szélvédőjét egy kővel, majd miután beült a kocsiba kitörte az első ülések közötti könyöklőt, letörte a hátsó ajtó ablaktekerőjét, lepattintotta a visszapillantó tükröt és végül kiszakította a hangszórók vezetékeit is.
Az elkövető azért lett ennyire dühös, mert látta a barátját az utcán két lánnyal, és azt hitte, hogy megcsalja őt.
Elpattant bennem valami
– mondta őszintén a felbőszült tettes, akinek az ügyét vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet