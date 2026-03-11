„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában
Lassan már olyan dolgok is megtörténhetnek Magyarországon az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban, amit korábban elképzelni sem tudtunk. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló, külföldi titkosszolgálat által szervezett és irányított akciókra. Ennek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll.
Egy titkosszolgálat állhat a dezinformációs kampány mögött
Nincs kizárva, hogy a titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti, amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint
- Bassár el-Aszad szír elnök soha meg nem történt Budapestre menekülése,
- Magyarország állítólagos katonai tervei Kárpátalja megszállására,
- az orosz energiahordozók vásárlásával Budapest tudatosan finanszírozza az ukrajnai háborút.
Az akcióban részt vevő szereplők szándékosan figyelmen kívül hagyják a dezinformációnak ellentmondó tényeket, és miközben a magyar állami szervek cáfolatait és hivatalos közléseit relativizálják, addig a saját országuk érdekeit szolgáló külföldi állami szervek állításait kritika nélkül átveszik és tényként közlik, akárcsak a korábbi esetekben, egymást körbehivatkozva.
A dezinformációs kampány egy nagyszabású külföldi beavatkozás része, amely mögött éppen azok a háborúpárti országok állnak, amelyek abban érdekeltek, hogy aláássák Magyarország szuverén, békepárti politikáját, majd belekényszerítsék hazánkat az orosz-ukrán háború finanszírozásába és Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásába
– fogalmazott a Szuverenitásvédelmi Hivatal saját hivatalos közösségi oldalán.
Nyitókép: Illusztráció/Shutterstock
