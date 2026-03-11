Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában

Lassan már olyan dolgok is megtörténhetnek Magyarországon az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban, amit korábban elképzelni sem tudtunk. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló, külföldi titkosszolgálat által szervezett és irányított akciókra. Ennek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll.

A vélhetően ukrán érdekeket szolgáló titkosszolgálat a dezinformációs kampányhoz rengeteg pénzt hajlandó a sikerért elkölteni

Fotó: Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda

Egy titkosszolgálat állhat a dezinformációs kampány mögött

Nincs kizárva, hogy a titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti, amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint