2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
titkosszolgálat
választás
ukrajna
szuverenitásvédelmi hivatal

Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában

Dezinformációs kampány terjed a magyar médiában
A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló külföldi akciókra. A Hivatal felhívja a magyar választók figyelmét egy mesterségesen felépített, Magyarország szuverenitására súlyos fenyegetést jelentő, akár egy titkosszolgálat által irányított dezinformációs kampányra, amelynek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll.
2026. március 11., szerda 18:12
Vágólapra másolva!

Lassan már olyan dolgok is megtörténhetnek Magyarországon az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban, amit korábban elképzelni sem tudtunk. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló, külföldi titkosszolgálat által szervezett és irányított akciókra. Ennek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll.

A vélhetően ukrán érdekeket szolgáló titkosszolgálat a dezinformációs kampányhoz rengeteg pénzt hajlandó a sikerért elkölteni
A vélhetően ukrán érdekeket szolgáló titkosszolgálat a dezinformációs kampányhoz rengeteg pénzt hajlandó a sikerért elkölteni
Fotó: Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda 

Egy titkosszolgálat állhat a dezinformációs kampány mögött

Nincs kizárva, hogy a titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti, amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint 

  • Bassár el-Aszad szír elnök soha meg nem történt Budapestre menekülése, 
  • Magyarország állítólagos katonai tervei Kárpátalja megszállására, 
  • az orosz energiahordozók vásárlásával Budapest tudatosan finanszírozza az ukrajnai háborút.

Az akcióban részt vevő szereplők szándékosan figyelmen kívül hagyják a dezinformációnak ellentmondó tényeket, és miközben a magyar állami szervek cáfolatait és hivatalos közléseit relativizálják, addig a saját országuk érdekeit szolgáló külföldi állami szervek állításait kritika nélkül átveszik és tényként közlik, akárcsak a korábbi esetekben, egymást körbehivatkozva.

A dezinformációs kampány egy nagyszabású külföldi beavatkozás része, amely mögött éppen azok a háborúpárti országok állnak, amelyek abban érdekeltek, hogy aláássák Magyarország szuverén, békepárti politikáját, majd belekényszerítsék hazánkat az orosz-ukrán háború finanszírozásába és Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásába

fogalmazott a Szuverenitásvédelmi Hivatal saját hivatalos közösségi oldalán.

Nyitókép: Illusztráció/Shutterstock

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra