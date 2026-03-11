Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta

Igazán szívmelengető hír járja be a közösségi oldalakat, ugyanis egy nyolc évvel ezelőtt Dunába dobott palackpostát sodort a partra a víz, melynek a készítőit is megtalálta az üveg felfedezője – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Mint kiderült, az üzenetet négy bartánő írta 2018. január 7-én, és egyikőjük, Flóra 11. születésnapján dobták a vízbe a levelet a dunaremetei kompkikötőben.

Ha megtalálod, kérlek, tedd fel a Facebookra, biztos eljut hozzám. Legyen szép napod!

– állt a levél végén, ami bár hihetetlen, valóban felkerült a közösségi oldalra, és célba ért, ugyanis meglettek a levél feladói.