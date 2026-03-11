Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
Igazán szívmelengető hír járja be a közösségi oldalakat, ugyanis egy nyolc évvel ezelőtt Dunába dobott palackpostát sodort a partra a víz, melynek a készítőit is megtalálta az üveg felfedezője – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.
Mint kiderült, az üzenetet négy bartánő írta 2018. január 7-én, és egyikőjük, Flóra 11. születésnapján dobták a vízbe a levelet a dunaremetei kompkikötőben.
Ha megtalálod, kérlek, tedd fel a Facebookra, biztos eljut hozzám. Legyen szép napod!
– állt a levél végén, ami bár hihetetlen, valóban felkerült a közösségi oldalra, és célba ért, ugyanis meglettek a levél feladói.
A megtaláló szemétszedés közben bukkant rá a palackra, ami a táti kőgátnál vetődött partra.
Sikeresen eljutott hozzánk! Bíztam benne, hogy eljut valamerre és végre sikerült valakinek meglelni a szülinapi palackom! Nagyon örülök, hogy célba ért és újra kapcsolatot teremt köztem és a lányok között !Köszönjük a megtalálónak!
– írta egyikük boldogan.
Érdekesség, hogy az eltelt évek alatt több árvíz is mosta a Táti kőgát partját, ám a palack nem ment tovább, megvárta megtalálóját.
+Ez is érdekelheti
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet