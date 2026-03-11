2026. március 12. csütörtök, Gergely
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta

Egyikük 11. születésnapján dobták a vízbe az üzenetet a barátnők.
2026. március 11., szerda 18:12
Igazán szívmelengető hír járja be a közösségi oldalakat, ugyanis egy nyolc évvel ezelőtt Dunába dobott palackpostát sodort a partra a víz, melynek a készítőit is megtalálta az üveg felfedezője – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Mint kiderült, az üzenetet négy bartánő írta 2018. január 7-én, és egyikőjük, Flóra 11. születésnapján dobták a vízbe a levelet a dunaremetei kompkikötőben. 

Ha megtalálod, kérlek, tedd fel a Facebookra, biztos eljut hozzám. Legyen szép napod!

– állt a levél végén, ami bár hihetetlen, valóban felkerült a közösségi oldalra, és célba ért, ugyanis meglettek a levél feladói.


A megtaláló szemétszedés közben bukkant rá a palackra, ami a táti kőgátnál vetődött partra.

Sikeresen eljutott hozzánk! Bíztam benne, hogy eljut valamerre és végre sikerült valakinek meglelni a szülinapi palackom! Nagyon örülök, hogy célba ért és újra kapcsolatot teremt köztem és a lányok között !Köszönjük a megtalálónak!

– írta egyikük boldogan.

Érdekesség, hogy az eltelt évek alatt több árvíz is mosta a Táti kőgát partját, ám a palack nem ment tovább, megvárta megtalálóját. 

 

