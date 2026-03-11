„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!
A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Menczer Tamás a közösségi oldalán megjelenített videójában kijelentette, ez az intézkedés a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.
Menczer Tamás szerint az olcsó orosz olaj és gáz biztonságot ad az embereknek
A hét elején jött a hír, miszerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg. Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest:
- a 95-ös benzin ára 595 forint,
- a dízel ára 615 forint literenként.
A Fidesz kommunikációs igazgatója egy lakossági fórumra igyekezvén megállt tankolni, és örömmel látta, a magyarországi benzinkutakon a védett áron vásárolhatnak üzemanyagot a magyar emberek. Mindeközben Ursula von der Leyen arról nyilatkozik, hogy nem szabad beengedni az olcsó orosz olajat és gázt Európába, mert sebezhetővé válik a kontinens valamennyi országa.
Mindez szemenszedett hazugság, az olcsó orosz olaj és gáz éppen az emberek biztonságát jelenti
– fogalmazott videójában Menczer Tamás.
