Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Menczer Tamás a közösségi oldalán megjelenített videójában kijelentette, ez az intézkedés a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Menczer Tamás szerint az olcsó orosz olaj és gáz biztonságot ad az embereknek

A hét elején jött a hír, miszerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg. Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest: