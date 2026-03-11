2026. március 12. csütörtök, Gergely
Menczer: El a kezeket a védett üzemanyagáraktól!

Menczer Tamás kijelentette, az emberek csak a nemzeti oldalban bízhatnak
Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedd éjféltől védett üzemanyagárakat vezettek be a magyarországi benzinkutakon, így az autósok azóta alacsonyabb áron tankolhatnak. Menczer Tamás szerint Brüsszel és az ukránok azon mesterkednek, hogy ne kapjon Magyarország az olcsó orosz olajból és gázból, azaz aláássák a magyar energiabiztonságot. A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette, a magyar kormány legújabb intézkedése a védett árakról ismét bebizonyította, az emberek kizárólag a nemzeti oldalra számíthatnak.
2026. március 11., szerda 19:13
Vágólapra másolva!

A védett ár bevezetésével a kormány azt kívánja elérni, hogy a nemzetközi energiapiaci folyamatok és az európai árrobbanás ellenére a magyar üzemanyagárak kiszámíthatóbbak maradjanak. Menczer Tamás a közösségi oldalán megjelenített videójában kijelentette, ez az intézkedés a lakosság mellett a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozások költségeit is mérsékelheti.

Menczer Tamás szerint az olcsó orosz olaj és gáz biztonságot ad az embereknek

A hét elején jött a hír, miszerint piaci alapon a 95-ös benzin ára literenként 619 forintra, a dízelé pedig 639 forintra emelkedett volna. A kormány által bevezetett védett ár azonban ennél alacsonyabb szintet határoz meg. Ez azt jelenti, hogy mindkét üzemanyagtípus esetében 24 forinttal alacsonyabb áron tankolhatnak az autósok a piaci árhoz képest:

  • a 95-ös benzin ára 595 forint,
  • a dízel ára 615 forint literenként.

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy lakossági fórumra igyekezvén megállt tankolni, és örömmel látta, a magyarországi benzinkutakon a védett áron vásárolhatnak üzemanyagot a magyar emberek. Mindeközben Ursula von der Leyen arról nyilatkozik, hogy nem szabad beengedni az olcsó orosz olajat és gázt Európába, mert sebezhetővé válik a kontinens valamennyi országa.

Mindez szemenszedett hazugság, az olcsó orosz olaj és gáz éppen az emberek biztonságát jelenti

– fogalmazott videójában Menczer Tamás.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

