„Ne ijedj meg” – Orbán Viktor megnyugtatta a feleségét és családját az ukrán fenyegetések miatt

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében reagált az ukránok kijelentéseire, melyben már nem csak őt, hanem a családját, a gyermekeit és az unokáit is megfenyegették.

Halló, szia, drága Rózám, merre vagy? Szia, drága Sárikám, drága Flórácskám, édesapád vagyok

– kezdte a videót a miniszterelnök, aki felhívta a feleségét, és próbálta megnyugtatni őt.

Figyelj, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok itt megfenyegettek most már nem csak engem, hanem titeket is. Gyereket meg unokát. Úgyhogy csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Valami baj van, vagy látsz valamit, szóljál, de szerintem komolyan kell venni, de nem szabad megijedni, jó? Jól van, vigyázz magadra! Az Alízzal beszélj, mert ő már nagy, ő ezt már érti, jó? Nehogy megijedjen, vagy baja legyen, figyelj rá, jó? Kérlek. Jól van. Ölellek, drágám, szia

– folytattatta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy megkérte a családját, hogy vegyék komolyan ezeket a kijelentéseket, de semmiképp se ijedjenek meg.