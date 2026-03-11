2026. március 12. csütörtök, Gergely
„Ne ijedj meg” – Orbán Viktor megnyugtatta a feleségét és családját az ukrán fenyegetések miatt
Már a családját is megfélemlítették a miniszterelnöknek.
2026. március 11., szerda 18:04
Frissítve: 2026. március 11., szerda 18:07
Orbán Viktor legfrissebb Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében reagált az ukránok kijelentéseire, melyben már nem csak őt, hanem a családját, a gyermekeit és az unokáit is megfenyegették.

Halló, szia, drága Rózám, merre vagy? Szia, drága Sárikám, drága Flórácskám, édesapád vagyok

– kezdte a videót a miniszterelnök, aki felhívta a feleségét, és próbálta megnyugtatni őt.

Figyelj, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok itt megfenyegettek most már nem csak engem, hanem titeket is. Gyereket meg unokát. Úgyhogy csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Valami baj van, vagy látsz valamit, szóljál, de szerintem komolyan kell venni, de nem szabad megijedni, jó? Jól van, vigyázz magadra! Az Alízzal beszélj, mert ő már nagy, ő ezt már érti, jó? Nehogy megijedjen, vagy baja legyen, figyelj rá, jó? Kérlek. Jól van. Ölellek, drágám, szia

– folytattatta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy megkérte a családját, hogy vegyék komolyan ezeket a kijelentéseket, de semmiképp se ijedjenek meg.

Hát ilyenkor összeszalad a család, jól vannak. Mindenkit kértem, hogy vegye komolyan, de ne ijedjenek meg 

– hangsúlyozta a politikus, és kiemelte, hogy a feleségének nagy szerepe lesz a nyugalom megteremtésében.

Nem is ijedtek meg, azt hiszem, bár ez szokatlan azért az életünkben, de majd kitaláljuk, hogy hogyan alkalmazkodjunk hozzá. A feleségemnek ebben biztosan kulcsszerepe lesz 

– zárta Magyarország miniszterelnöke.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

