Szijjártó: Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, de Magyarország meg tudja magát védeni

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy az iráni háború igen gyorsan eszkalálódott, gyakorlatilag azonnal hat olyan országot rántottak bele a konfliktusba, amelyeknek kezdetben semmi közük nem volt annak kitöréséhez, és a világ biztonsága szempontjából ez azért különösképpen veszélyes, mert ezek az országok a globális energiaellátás fő alappilléreiként szolgálnak.

"Ráadásul itt húzódik a világ tengeri energiakereskedelmének legfontosabb útvonala. A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és földgázkereskedelmének egyötöde gyakorlatilag blokád alá került. Itt öt ország az olajexportjának a döntő részét ezen a szoroson bonyolította le. Három térségbeli ország a teljes olajexportját erre küldte korábban, Szaúd-Arábia a 90 százalékát, az Emirátusok pedig az 50-55 százalékát" - mutatott rá.

"Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi olajpiacról óriási mennyiségek esnek ki, valamint óriási mennyiségek szállítása válik teljesen bizonytalanná. E helyzetben Európa a duplán vesztes oldalon játszik, ugyanis túl azon, hogy a tengeri kereskedelem abszolút bizonytalanságából fakadó károk megjelennek az európai gazdaságban, a korábban meghozott orosz energiahordozók kizárására vonatkozó brüsszeli döntések is azt eredményezik, hogy ma gyakorlatilag Európában áll rendelkezésre a legkevesebb energiahordozó az egész világon" - figyelmeztetett.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fő/ MTI

"Tehát a legszűkebb, a legnagyobb hiánnyal szembenéző energiapiac a világon az európai energiapiac. Ennek oka a tengeri szállítás bizonytalansága és az orosz szállítások kizárása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Brüsszel az eurázsiai térség két forrásától elzárta Európát. Innentől kezdve csak a még távolabbról érkező, így még drágább energiaforrások jelenthetik a működési alapot az európai gazdasághoz" - tette hozzá.