Elindult Kijevbe a tényfeltáró küldöttség
A záhonyi határról jelentkezett be Czepek Gábor.
2026. március 11., szerda 10:20
A magyar–ukrán határnál, a záhonyi átkelőnél jelentkezett be élő videóban szerdán Czepek Gábor. Az államtitkár arról beszélt, hogy január 27 óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül jelentős mennyiségű nyersolaj érkezik Magyarországra.

A politikus szerint a vezeték stratégiai jelentőségű.

Innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba, ahol a MOL ebből készít üzemanyagot, és látja el az egész országot

– fogalmazott.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uráli típusú kőolaj ára kedvezőbb a nyugati típusú olajnál. Szerinte ennek gazdasági előnye az elmúlt években jelentős volt.

Az elmúlt négy esztendőben 650 milliárd forint ár­előny keletkezett, amelynek jelentős részét a kormány a rezsivédelmi alapba irányította

-    hangsúlyozta.


 

Magyarország nem fogadja el a vezeték leállítását, ezért tényfeltáró küldöttséget hoztak létre.

Legyen világos mindannyiunk számára. Ez a kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona. Ez a kőolaj nekünk jár, és nem érinti sem európai uniós, sem amerikai szankció

-    jelentette ki.

A delegáció négy tagból áll, és célja, hogy megvizsgálja a vezeték állapotát, illetve előkészítse az újraindítás feltételeit. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a küldöttség Kijevbe utazik tárgyalni az ukrán kormány képviselőivel és európai diplomatákkal.

Czepek Gábor szerint a kérdés már nemcsak magyar ügy, hanem európai szinten is fontos.

Ez már nemcsak magyar dimenzió, hanem európai kérdés is: a kontinens csak akkor tudja kezelni az energiaválságot, ha újra megnyitja a keleti energiaforrásokat

-    mondta Czepek Gábor.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
 

