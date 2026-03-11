Elindult Kijevbe a tényfeltáró küldöttség

A magyar–ukrán határnál, a záhonyi átkelőnél jelentkezett be élő videóban szerdán Czepek Gábor. Az államtitkár arról beszélt, hogy január 27 óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül jelentős mennyiségű nyersolaj érkezik Magyarországra.

A politikus szerint a vezeték stratégiai jelentőségű.

Innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba, ahol a MOL ebből készít üzemanyagot, és látja el az egész országot

– fogalmazott.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uráli típusú kőolaj ára kedvezőbb a nyugati típusú olajnál. Szerinte ennek gazdasági előnye az elmúlt években jelentős volt.