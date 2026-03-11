„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Elindult Kijevbe a tényfeltáró küldöttség
A magyar–ukrán határnál, a záhonyi átkelőnél jelentkezett be élő videóban szerdán Czepek Gábor. Az államtitkár arról beszélt, hogy január 27 óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül jelentős mennyiségű nyersolaj érkezik Magyarországra.
A politikus szerint a vezeték stratégiai jelentőségű.
Innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba, ahol a MOL ebből készít üzemanyagot, és látja el az egész országot
– fogalmazott.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uráli típusú kőolaj ára kedvezőbb a nyugati típusú olajnál. Szerinte ennek gazdasági előnye az elmúlt években jelentős volt.
Az elmúlt négy esztendőben 650 milliárd forint árelőny keletkezett, amelynek jelentős részét a kormány a rezsivédelmi alapba irányította
- hangsúlyozta.
Magyarország nem fogadja el a vezeték leállítását, ezért tényfeltáró küldöttséget hoztak létre.
Legyen világos mindannyiunk számára. Ez a kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona. Ez a kőolaj nekünk jár, és nem érinti sem európai uniós, sem amerikai szankció
- jelentette ki.
A delegáció négy tagból áll, és célja, hogy megvizsgálja a vezeték állapotát, illetve előkészítse az újraindítás feltételeit. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a küldöttség Kijevbe utazik tárgyalni az ukrán kormány képviselőivel és európai diplomatákkal.
Czepek Gábor szerint a kérdés már nemcsak magyar ügy, hanem európai szinten is fontos.
Ez már nemcsak magyar dimenzió, hanem európai kérdés is: a kontinens csak akkor tudja kezelni az energiaválságot, ha újra megnyitja a keleti energiaforrásokat
- mondta Czepek Gábor.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
