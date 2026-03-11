Kulcskörzetekben vezet a Fidesz, ennek biztos nagyon nem örül Magyar Péter

Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.

A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írt a lap, hogy

egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz,

valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. Beszámolt arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet.

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján.