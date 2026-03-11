Kulcskörzetekben vezet a Fidesz, ennek biztos nagyon nem örül Magyar Péter

„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.
A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írt a lap, hogy
egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz,
valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. Beszámolt arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet.
Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján.
Billegő hevesi körzetben vezet a Fidesz
A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
37 százalék a Tiszára,
6 százaléka a Mi Hazánkra,
1 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
1 százalék egyéb létező pártra.
A választók 5 százaléka bizonytalan,
míg 6 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ebben a választókerületben indul Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos. Ez a választókerület egyértelműen csatatér körzetnek számít 2014 óta, így a Fidesz vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Horváthnak arra, hogy megvédje a mandátumát.
Fidesz-vezetés Vácon és környékén
A Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
41 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
35 százalék a Tiszára,
9 százaléka a Mi Hazánkra,
4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
3 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
1 százalék egyéb létező pártra.
a választók 3 százaléka bizonytalan,
míg 4 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekessége ennek a körzetnek, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. Itt indul a Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár.
Nem dől le a Fidesz-bástya
A Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
50 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
28 százalék a Tiszára,
6 százaléka a Mi Hazánkra,
2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
2 százalék egyéb létező pártra.
a választók 7 százaléka bizonytalan,
míg 4 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ez a választókerület országosan az egyik legerősebb Fidesz-fellegvár. A kormánypártok stabil előnye pedig azt mutatja, hogy most sincs veszélyben, hogy V. Németh Zsolt, a körzet képviselője megvédje a mandátumát.
