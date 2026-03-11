2026. március 12. csütörtök, Gergely
Kulcskörzetekben vezet a Fidesz, ennek biztos nagyon nem örül Magyar Péter

Egy Heves és egy Pest vármegyei billegő körzetben is jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok a Mandiner birtokába került legújabb felmérések szerint. A Fidesz a Vas vármegyei 3-as körzetben pedig hatalmas előnnyel vezet.
2026. március 11., szerda 09:50
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. 

A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írt a lap, hogy 

egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz,

 valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. Beszámolt arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet. 

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatja be a birtokába került legújabb kutatások alapján. 

Billegő hevesi körzetben vezet a Fidesz

Közvélemény-kutatási eredmény, Heves vármegye 2. választókerület, forrás: Mandiner

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

   43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
   37 százalék a Tiszára,
   6 százaléka a Mi Hazánkra, 
   1 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
   1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
   1 százalék egyéb létező pártra.
   A választók 5 százaléka bizonytalan, 
   míg 6 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ebben a választókerületben indul Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos. Ez a választókerület egyértelműen csatatér körzetnek számít 2014 óta, így a Fidesz vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Horváthnak arra, hogy megvédje a mandátumát. 

Fidesz-vezetés Vácon és környékén

Közvélemény-kutatási eredmény, Pest vármegye 11. választókerület
Fotó: Mandiner

A Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

   41 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
   35 százalék a Tiszára,
   9 százaléka a Mi Hazánkra, 
   4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
   3 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
   1 százalék egyéb létező pártra.
   a választók 3 százaléka bizonytalan, 
   míg 4 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekessége ennek a körzetnek, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. Itt indul a Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár. 

Nem dől le a Fidesz-bástya

Közvélemény-kutatási eredmény, Vas vármegye 3. választókerület

A Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

   50 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
   28 százalék a Tiszára,
   6 százaléka a Mi Hazánkra, 
   2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
   1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
   2 százalék egyéb létező pártra.
   a választók 7 százaléka bizonytalan, 
   míg 4 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ez a választókerület országosan az egyik legerősebb Fidesz-fellegvár. A kormánypártok stabil előnye pedig azt mutatja, hogy most sincs veszélyben, hogy V. Németh Zsolt, a körzet képviselője megvédje a mandátumát.

Nyitókép: Háborúellenes gyűlés Esztergomban, Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

 

