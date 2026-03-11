Alapjogokért Központ: turbófokozatban a Tisza "választási csalásról" szóló mítoszépítése

Azt írták, tény, hogy az utóbbi fél évben a belpolitikai erőviszonyok a Tisza Párt számára kedvezőtlenül alakultak: kiszivárgott 200 ezer Tisza Világ felhasználó adata az ukrán hátszéllel fejlesztett applikációból, de kiszivárgott a párt megszorítócsomagja is, amelyet Magyar Péter korábbi munkatársa a párt valódi politikai programjaként írt le.

"Hiába a hamisított kutatások, hiába +nem beszélhetnek arról, amire készülnek+, az igazság számos alkalommal rántotta le a leplet valódi szándékukról: a brutális adóemelési tervek, a rezsicsökkentés megszüntetése, a globalista multik és az ukránok ügynökeivel történő összebútorozás (mint például Kapitány István és Tseber Roland), a magyar érdekeket eláruló müncheni paktum megkötése, az energiaszankciók megszavazása az EP-ben és az ukrán olajblokáddal kapcsolatos hallgatásuk is azt igazolja, hogy Ukrajna verbális, politikai és gazdasági beavatkozása a Tisza Párt érdekében történik" - olvasható a bejegyzésben.

Az Alapjogokért Központ szerint a kampány azonban nem az ő szándékaik szerint alakul, Magyar Péter korábban alkotmányos puccsról, önmerényletről, berepülő drónokról és legújabban orosz kém sci-fibe illő sztorikról beszél, miközben a múlt héten 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le egy ukrán konvoj páncélozott járműveiből. "Az ukrán konvoj ugyanis nemcsak támogatást, hanem a lelepleződés veszélyét is magával hozta: kinek szánhatták az ukránok a pénzt?" Erről, az olcsó orosz energia kivezetésének támogatásáról és a Tisza Párt ukránbarát politikájáról is próbálják most sci-fi-be illő kémtörténetekkel elterelni a figyelmet - írták.

"Magyar Péterék most tavaszi +nagygenerált+ tartanak, külföldi beavatkozást sejtetve - de ez csak a jól ismert bolsevik stratégia: vádold ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz!" - írta a szervezet.