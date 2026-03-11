Orbán Viktor: a háború szele lengi körül Magyarországot

A háború szele lengi körül Magyarországot; a következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborún - jelentette ki Orbán Viktor kedden Balatonfüreden.

„Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot”

Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket - mondta Orbán Viktor a fórumra érkezett újságírók kérdéseire válaszolva.

A miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak jól gondolkodnak, ebben a helyzetben, amikor a Közel-Keleten háború van, kizárni az ellátásból bármilyen energiát, különösen az olcsóbbat, mint a világpiaci ár, "az marhaság, szamárság, butaság".

Közölte: az amerikaiak jól gondolkodnak, hogy vissza kell engedni az orosz energiát az európai energetikai piacra is.