Orbán Viktor: a háború szele lengi körül Magyarországot

„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
A háború szele lengi körül Magyarországot; a következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborún - jelentette ki Orbán Viktor kedden Balatonfüreden.
„Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot”
Zelenszkij hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket - mondta Orbán Viktor a fórumra érkezett újságírók kérdéseire válaszolva.
A miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak jól gondolkodnak, ebben a helyzetben, amikor a Közel-Keleten háború van, kizárni az ellátásból bármilyen energiát, különösen az olcsóbbat, mint a világpiaci ár, "az marhaság, szamárság, butaság".
Közölte: az amerikaiak jól gondolkodnak, hogy vissza kell engedni az orosz energiát az európai energetikai piacra is.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az olajtartalékokat felszabadították, és a készleteket folyamatosan feltöltik, "tehát (a készletek) nem kiürülnek, hanem cserélődnek, az utántöltés jól halad, úgy gondolom sokáig bírjuk".
A kormányfő elmondta azt is: számít arra, hogy az unióban megpróbálják megkerülni a magyar vétót, "nem lehetetlen, de nagyon nehéz és költséges". Úgy vélte, ezért jobban járnak, ha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. "Mindenki jobban jár" - mondta a miniszterelnök.
„Nincs szükségünk Ukrajnára az Európai Unióban”
Nincs szükségünk egy ilyen társra az Európai Unióban, mint Ukrajna, ezért azt javasoljuk, hogy kössünk egymással inkább szerződést - jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta: azt már látjuk, hogyan viselkednek az ukránok most, amikor a kérelmező pozíciójában vannak, "ha már most ezt mind megengedik maguknak, amit megengednek, ha most zsarolnak, fenyegetnek és blokádot vezetnek be, és ezzel egyébként veszélyeztetik a magyar családok biztonságát és energiaellátását".
Nincs szükségünk egy ilyen társra az Európai Unióban, azt javasoljuk, hogy kössünk egymással inkább szerződést - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, "semmi tagság, semmi jogosultság, csak szerződés".
Kifejtette: egy szerződésben kell megállapodni arról, hogyan fogunk együttműködni egymással és tartsuk be ezt a szerződést addig, amíg az ukránok is betartják.
"De semmiképpen ne engedjük be őket magunk mellé, mert az Magyarország számára katasztrofális gazdasági következményekkel járna" - mondta a miniszterelnök.
„A háború szele lengi körül Magyarországot”
A miniszterelnök országjárása újabb helyszínén azt mondta: "nagyon reméljük, hogy ilyen háború nem következik be, nagyon reméljük, hogy az európaiak észre fognak térni, de ebben a pillanatban minden józan embernek azzal kell számolnia, hogy jelentős háborús kockázat napjait éljük".
Nekünk olyan kormányunk van, "amely nem ad embert, nem ad fegyvert és nem ad pénzt egy olyan háborúra, amihez nincsen semmi közünk, és végképp nem honvédő háború", az két szláv nép "testvérháborúja" - fogalmazott a kormányfő.
