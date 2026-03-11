„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Kovács Zoltán: az üzemanyagok árának korlátozása kiszámítható környezetet teremt
Kovács Zoltán hozzátette, amikor a miniszterelnök összehívta az ezzel kapcsolatos grémiumokat, tudni lehetett, hogy olyan helyzetre kell készülni, ami hetekig, hónapokig eltarthat, és a normális viszonyok helyreállítása hosszú ideig fog tartani.
Európában az orosz olajról való leválással politikai döntés született arról, hogy nekünk nem kell a legolcsóbban hozzáférhető, olcsó orosz energia, miközben az iráni helyzet miatt Európában másfélszeresére, Ázsiában duplájára nőttek az energiaárak - mutatott rá az államtitkár. Hozzátette, Németországban tavaly felrobbantották az atomerőművi berendezéseket, de ma már arról beszélnek a politikusaik, hogy ez stratégiai hiba volt.
"Az olaj és a gázellátás kapcsán mi arról beszélünk, hogy a szankciókat be kell fejezni, abba kell hagyni vagy vissza kell vonni. És le kell ülni az oroszokkal tárgyalni, mert ott van elérhető formában az orosz nyersanyag" - Kovács Zoltán.
Az "aranykonvojként" elhíresült ukrán pénzszállítmányról a politikus elmondta, minden joguk megvan ahhoz, hogy felderítsék, pontosan mi zajlik a háttérben. Ha ehhez a NAV-ot és más nyomozóhatóságokat további jogosítványokkal kell ellátni, akkor ezt megteszi az Országgyűlés, mert nemzeti szuverenitásunk védelmében nem lehet kompromisszumokat kötni - fogalmazott.
Úgy vélte, kérdéseket vet fel, miért kell ilyen irtózatos mennyiségű készpénzt utaztatni egy osztrák bankból, ráadásul nem is a legrövidebb úton.
Emlékeztetett arra, hogy Tisza Párt vezetői és prominensei a kampányra szükséges 10-20 milliárd forintos összegről beszéltek, amivel szerintük ellensúlyozni lehet a Fidesz túlhatalmát. "A nemzetbiztonsági szakszolgálatok a parlament nemzetbiztonsági bizottsága elé tárták azokat a bizonyítékokat, amelyek bebizonyítják, hogy az ukránok hogyan finanszírozzák a különböző eszközökön keresztül egyébként a pártot" - mondta Kovács Zoltán.
Az államtitkár hozzátette, nem lehet tudni, hogy egy olyan egy választási eredmény, amely nagy valószínűséggel nem lesz kedvező a Tisza számára, milyen hatással lesz a felhergelt közegre, illetve támogatói táborra.
Kovács Zoltán kiemelte, jövő hét elején befejeződik a szokásos országjárás, és egy új fázis kezdődik, nemcsak Orbán Viktor miniszterelnök, hanem minden vezető fideszes politikus is kint lesz majd az utcákon, és elmondják, melyek az összefüggései mindannak, amivel szembesülünk.
Kovács Zoltán arra kért mindenkit, hogy vegyen részt a március 15-én 13 órakor induló Békemeneten, és hallgassa meg a 15 órakor kezdődő kormányfői beszédet, mondván, sohasem volt nagyobb a tétje, hogyan döntünk áprilisban.
