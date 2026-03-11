Kovács Zoltán: az üzemanyagok árának korlátozása kiszámítható környezetet teremt

Kovács Zoltán hozzátette, amikor a miniszterelnök összehívta az ezzel kapcsolatos grémiumokat, tudni lehetett, hogy olyan helyzetre kell készülni, ami hetekig, hónapokig eltarthat, és a normális viszonyok helyreállítása hosszú ideig fog tartani.

Európában az orosz olajról való leválással politikai döntés született arról, hogy nekünk nem kell a legolcsóbban hozzáférhető, olcsó orosz energia, miközben az iráni helyzet miatt Európában másfélszeresére, Ázsiában duplájára nőttek az energiaárak - mutatott rá az államtitkár. Hozzátette, Németországban tavaly felrobbantották az atomerőművi berendezéseket, de ma már arról beszélnek a politikusaik, hogy ez stratégiai hiba volt.

"Az olaj és a gázellátás kapcsán mi arról beszélünk, hogy a szankciókat be kell fejezni, abba kell hagyni vagy vissza kell vonni. És le kell ülni az oroszokkal tárgyalni, mert ott van elérhető formában az orosz nyersanyag" - Kovács Zoltán.

Az "aranykonvojként" elhíresült ukrán pénzszállítmányról a politikus elmondta, minden joguk megvan ahhoz, hogy felderítsék, pontosan mi zajlik a háttérben. Ha ehhez a NAV-ot és más nyomozóhatóságokat további jogosítványokkal kell ellátni, akkor ezt megteszi az Országgyűlés, mert nemzeti szuverenitásunk védelmében nem lehet kompromisszumokat kötni - fogalmazott.