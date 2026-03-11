2026. március 12. csütörtök, Gergely
Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak

A rendőrök egyelőre nem zárták ki a terrorcselekményt.
2026. március 11., szerda 11:36
Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet

 - mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője, ám helyi lapok szerint a férfi magát gyújtotta fel. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített közösségi média-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát.


Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. 

Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban

- jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

 

