Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak

Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet

- mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője, ám helyi lapok szerint a férfi magát gyújtotta fel. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.