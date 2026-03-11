Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak
Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.
A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.
Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet
- mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője, ám helyi lapok szerint a férfi magát gyújtotta fel. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.
Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.
Amikor a meg nem erősített közösségi média-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát.
Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.
A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.
A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.
A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.
Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják.
Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban
- jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában.
A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.
+Ez is érdekelheti
Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette
Elismerte egy ukrán politológus: a háborús maffia pénzmosási kísérlete az aranykonvoj ügye
Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak egy ukrán politológus szerint
A cseh szigorítják az ukrán buszforgalmat a rendszeres fegyvercsempészet miatt
Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó
Már 500 kárpátaljai magyar férfit soroztak be, 100-an meg is haltak Ukrajnában
Kislányt akart erőszakolni egy férfi a repülőn
„Úgy néztem ki, mint egy Avatar” – rejtélyes tünet miatt került kórházba egy férfi
Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát
Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja