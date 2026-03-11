2026. március 12. csütörtök, Gergely
Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak egy ukrán politológus szerint

Igor Reutorevics ukrán politológus szerint, ha Magyar Péter nyerné a választásokat, akkor engedne a brüsszeli nyomásnak és feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
2026. március 11., szerda 09:27
